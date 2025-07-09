Открыт древний перуанский город, которому более 3000 лет
Киев • УНН
Археологи обнаружили древний перуанский город Пеньико, основанный около 1800 года до нашей эры, который был стратегическим торговым центром. Город расположен на высоте 600 метров над уровнем моря и связывал прибрежные общины с поселениями в Андах и Амазонке.
Археологи обнаружили древний перуанский город — Пенико, который более 3000 лет назад был процветающим торговым центром. Об этом сообщает CNN, передает УНН.
Детали
Отмечается, что Пенико расположен в провинции Уаура, к северу от столицы Лимы.
Эксперты считают, что Пенико, основанный около 1800 года до нашей эры, служил стратегическим городским центром, связывающим прибрежные общины долины Супе с поселениями в высоких Андах и Амазонке.
По данным Министерства культуры, открытый древний город был построен на высоте 600 метров над уровнем моря.
Этот городской центр развивался в соответствии с культурными традициями Карала. Благодаря своему стратегическому расположению он объединял прибрежные и горные города Супе и Уаура, а также жителей Андо-Амазонского и высокогорного региона Анд
Одним из важнейших сооружений является монументальное общественное здание, известное как B1-B3, где археологи обнаружили глиняные скульптуры, церемониальные инструменты и трубы из раковин, называемые "путутус" – инструменты, которые когда-то разносились по древним ландшафтам Анд, созывая собрания и призывая богов.
Исследователи считают, что Пенико приобрел влияние после упадка Караля, одной из древнейших цивилизаций в Америке. Его престиж, возможно, был связан с его ролью в торговле гематитом, красным пигментом с символическим значением в андской космологии.
На территории, которая теперь открыта для туристов, находится современный информационный центр, приемные и пешеходные маршруты по сохранившимся руинам.
Как сообщает CNN, открытие состоится накануне первого в истории Peñico Raymi публичного фестиваля. На мероприятии будет прославляться культурное наследие этого места с помощью традиционных ритуалов, искусства и церемонии в честь богини Пачамамы.
Напомним
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