Відкрито стародавнє перуанське місто, якому понад 3000 років

$41.800.06
49.030.09
ukenru
Справа "Україна та Нідерланди проти росії": ЄСПЛ сьогодні оголосить рішення
04:00 • 20198 перегляди
Справа "Україна та Нідерланди проти росії": ЄСПЛ сьогодні оголосить рішення
8 липня, 17:10 • 56764 перегляди
путін говорить “багато лайна” про Україну: Трамп анонсував "невеличкий сюрприз" для російського диктатора
Ексклюзив
8 липня, 16:34 • 80640 перегляди
70% справ НАБУ проти нардепів жодним чином не повʼязані з корупцією - нардеп та член ТСК Бужанський
Ексклюзив
8 липня, 15:56 • 107572 перегляди
Чи криється порятунок бізнесу у конкурсі з обрання нового очільника БЕБ?
Ексклюзив
8 липня, 13:22 • 133691 перегляди
Гетманцев, "Хезболла" і 650 тисяч доларів: історія однієї "похованої" перевірки НАЗК
Ексклюзив
8 липня, 12:25 • 77677 перегляди
Реєстрація домашніх тварин у столичних ЦНАПах: скільки заяв було подано зі старту послуги
Ексклюзив
8 липня, 11:24 • 60253 перегляди
Чотири місяці без маркетингу на фармринку: нардеп Дмитрієва пояснила, чому досі не узгоджені нові правила
8 липня, 10:13 • 61089 перегляди
Трамп пообіцяв Зеленському негайно відправити 10 ракет для Patriot - Axios
8 липня, 10:12 • 56884 перегляди
Зеленський повідомив послу України у США Маркаровій про її заміну – джерела
8 липня, 09:37 • 46645 перегляди
9 липня в Україні буде чи не найспекотніше у Європі - синоптик
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3.6м/с
52%
743мм
Популярнi новини
Україну охопила масштабна повітряна тривога: зафіксовано зліт МіГ-31К8 липня, 20:09 • 18558 перегляди
У Київській області працює ППО, зафіксовані ворожі безпілотники - ОВА 8 липня, 20:41 • 14654 перегляди
Повітряні сили попередили про велику кількість дронів рф8 липня, 21:30 • 23805 перегляди
В Україні вдруге за ніч масштабна тривога через зліт МіГ-31К00:13 • 15918 перегляди
Луцьк пережив наймасованішу атаку дронів та ракет: виникли численні пожежі03:42 • 31981 перегляди
Публікації
Справа "Україна та Нідерланди проти росії": ЄСПЛ сьогодні оголосить рішення04:00 • 20088 перегляди
Чи криється порятунок бізнесу у конкурсі з обрання нового очільника БЕБ?
Ексклюзив
8 липня, 15:56 • 107443 перегляди
Купівля з присмаком політики: АРМА замовило люксовий спецавтомобіль у компанії, повʼязаної з Порошенком8 липня, 14:33 • 94955 перегляди
Гетманцев, "Хезболла" і 650 тисяч доларів: історія однієї "похованої" перевірки НАЗК
Ексклюзив
8 липня, 13:22 • 133566 перегляди
Пакет "все включено": АРМА все ж купує люксовий мінівен за майже 3 млн грн, скандальний тендер не скасували7 липня, 14:21 • 225317 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Петро Порошенко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Італія
Китай
Реклама
УНН Lite
Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"7 липня, 08:59 • 171886 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні5 липня, 17:41 • 358424 перегляди
Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт5 липня, 08:59 • 193467 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 306837 перегляди
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії3 липня, 09:28 • 326065 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Starlink
MIM-104 Patriot
Дія (сервіс)
Facebook

Відкрито стародавнє перуанське місто, якому понад 3000 років

Київ • УНН

 • 321 перегляди

Археологи виявили стародавнє перуанське місто Пеньїко, засноване близько 1800 року до нашої ери, яке було стратегічним торговим центром. Місто розташоване на висоті 600 метрів над рівнем моря та пов'язувало прибережні громади з поселеннями в Андах та Амазонці.

Відкрито стародавнє перуанське місто, якому понад 3000 років

Археологи відкрили стародавнє перуанське місто - Пеньїко, яке понад 3000 років тому було процвітаючим центром торгівлі. Про це інформує CNN, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що Пеньїко розташоване в провінції Уаура, на північ від столиці Ліми. 

Експерти вважають, що Пеньїко, заснований близько 1800 року до нашої ери, служив стратегічним міським центром, що пов'язував прибережні громади долини Супе з поселеннями у високих Андах та Амазонці.

За даними Міністерства культури, відкрите стародавнє місто було збудовано на висоті 600 метрів над рівнем моря.

Цей міський центр розвивався відповідно до культурних традицій Карала. Завдяки своєму стратегічному розташуванню він поєднував прибережні та гірські міста Супе та Уаура, а також мешканців Андо-Амазонського та високогірного регіону Анд

- заявила Рут Шейді, провідний дослідник і директор археологічної зони Карала (ZAC).

Однією з найважливіших споруд є монументальна громадська будівля, відома як B1-B3, де археологи виявили глиняні скульптури, церемоніальні інструменти та труби з мушель, які називаються "путутус" – інструменти, що колись розносилися стародавніми ландшафтами Анд, скликаючи зібрання та закликаючи богів.

Дослідники вважають, що Пеніко набув впливу після занепаду Караль, однієї з найдавніших цивілізацій в Америці. Його престиж, можливо, був пов'язаний з його роллю у торгівлі гематитом, червоним пігментом із символічним значенням в андській космології.

На території, яка тепер відкрита для туристів, знаходиться сучасний інформаційний центр, приймальні та пішохідні маршрути по руїнах, що збереглися.

Як повідомляє CNN, відкриття відбудеться напередодні першого в історії Peñico Raymi публічного фестивалю. На заході прославлятиметься культурна спадщина цього місця за допомогою традиційних ритуалів, мистецтва та церемонії на честь богині Пачамами.

Нагадаємо

Археологи виявили докази існування розвиненої морської культури на Філіппінах 35 000 років тому. Знайдені знаряддя праці, кістки тварин, мушлі та людські останки свідчать про це.

Археологи у Великій Британії виявили залишки кам'яної вежі нормандської епохи06.06.25, 17:42 • 3471 перегляд

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

КультураНовини Світу
Філіппіни
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9