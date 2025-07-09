Відкрито стародавнє перуанське місто, якому понад 3000 років

Археологи відкрили стародавнє перуанське місто - Пеньїко, яке понад 3000 років тому було процвітаючим центром торгівлі. Про це інформує CNN, передає УНН.

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Зазначається, що Пеньїко розташоване в провінції Уаура, на північ від столиці Ліми.

Експерти вважають, що Пеньїко, заснований близько 1800 року до нашої ери, служив стратегічним міським центром, що пов'язував прибережні громади долини Супе з поселеннями у високих Андах та Амазонці.

За даними Міністерства культури, відкрите стародавнє місто було збудовано на висоті 600 метрів над рівнем моря.

Цей міський центр розвивався відповідно до культурних традицій Карала. Завдяки своєму стратегічному розташуванню він поєднував прибережні та гірські міста Супе та Уаура, а також мешканців Андо-Амазонського та високогірного регіону Анд - заявила Рут Шейді, провідний дослідник і директор археологічної зони Карала (ZAC).

Однією з найважливіших споруд є монументальна громадська будівля, відома як B1-B3, де археологи виявили глиняні скульптури, церемоніальні інструменти та труби з мушель, які називаються "путутус" – інструменти, що колись розносилися стародавніми ландшафтами Анд, скликаючи зібрання та закликаючи богів.

Дослідники вважають, що Пеніко набув впливу після занепаду Караль, однієї з найдавніших цивілізацій в Америці. Його престиж, можливо, був пов'язаний з його роллю у торгівлі гематитом, червоним пігментом із символічним значенням в андській космології.

На території, яка тепер відкрита для туристів, знаходиться сучасний інформаційний центр, приймальні та пішохідні маршрути по руїнах, що збереглися.

Як повідомляє CNN, відкриття відбудеться напередодні першого в історії Peñico Raymi публічного фестивалю. На заході прославлятиметься культурна спадщина цього місця за допомогою традиційних ритуалів, мистецтва та церемонії на честь богині Пачамами.

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