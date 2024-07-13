Некоторых абонентов энергетики отсоединяют вручную. Поэтому свет может исчезнуть на 15 минут раньше или на 20 минут позже стабилизационного графика. Об этом сообщил председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий, передает Суспільне, пишет УНН.

Детали

Он отметил, что отключения электричества в группах распределения не могут происходить все одновременно.

"У нас 17 миллионов абонентов в нашей энергосистеме. И когда идет речь об очередных отключениях, то мы говорим о том, что часть этих абонентов отключается с подстанции облэнерго вручную", - пояснил Кудрицкий.

Он отметил, что технически невозможно выключить несколько миллионов абонентов за одну секунду, потому что это частично ручной процесс. Поэтому свет иногда выключают на 15 минут раньше или на 20 минут позже.

Он также рассказал, что за пару недель из ремонтов выйдут несколько блоков на электростанциях и ситуация с электроэнергией в Украине станет лучше.

В субботу графики света будут действовать весь день: когда ограничений будет больше всего