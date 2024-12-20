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Откат в 3,4 млн грн за непрепятствование восстановлению на Сумщине: есть новый подозреваемый

Киев  •  УНН

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Бывшему руководителю УСР в Сумской области сообщили о подозрении в пособничестве нардепу в получении взятки. По данным следствия, депутат требовал 14% от суммы ремонта водопровода в Ахтырском районе.

Одному из бывших областных руководителей управления стратегических расследований в Сумской области сообщено о подозрении в пособничестве в получении нардепом неправомерной выгоды в особо крупном размере. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

Как стало известно УНН из собственных источников речь об Олеге Ткаченко.

«20 декабря 2024 года САП и НАБУ сообщили о подозрении лицу, которое на момент совершения инкриминируемых действий занимало должность и.о. заместителя руководителя Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины, в пособничестве в законченном покушении на получение неправомерной выгоды в особо крупном размере», - говорится в сообщении.

Действия лица квалифицированы по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Сообщается, что в рамках досудебного расследования установлено, что народный депутат требовал 14% от суммы средств, выделенных на ремонт водопровода в Ахтырском районе Сумской области: из которых 10% предназначались ему лично и 4% - для местных правоохранителей, которые за это не должны были препятствовать в освоении выделенных средств. По версии следствия, речь идет о 3,4 млн грн.

В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что указанному нардепу с мая по июль 2024 года способствовал и.о. заместителя руководителя Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины - бывший начальник УСР в Сумской области. Так, правоохранитель должен был обеспечивать беспрепятственную передачу средств от подрядчика к председателю сельсовета с привлечением подчиненных ему работников правоохранительного органа, причастность которых сейчас устанавливается. Средства предназначались народному депутату Украины и правоохранительным органам.

Дополнение

НАБУ и САП сообщили народному депутату от фракции «Слуга народа» Николаю Задорожному о подозрении. Как сообщают правоохранители, народный избранник требовал неправомерную выгоду за непрепятствование в проведении ремонтных работ объектов инфраструктуры в Сумской области.

Впоследствии Николая Задорожнего исключили из партии.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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