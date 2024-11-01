Отец с дочерью расшифровали «марсианский сигнал» после 1,5 лет попыток сотен ученых разгадать тайну

После более чем года никто из команды в 500 специалистов не мог разгадать тайну сообщения, которое было получено с расстояния 225 миллионов километров радиотелескопом обсерватории Грин-Бэнк. Однако недавно, двум американским гражданам удалось взломать код, обнаружив «инопланетный сигнал» с Марса.

Пишет УНН со ссылкой на Science Alert.

Сигнал моделируемой внеземной трансляции был получен с орбиты Марса, с помощью орбитального аппарата Exomars Trace. В рамках проекта «Знак в космосе» около 500 ученых участвовали в его расшифровке. Лишь спустя почти полтора года, двум жителям США удалось «взломать» этот код и расшифровать сообщение.

Отец и дочь Кен и Келли Чаффин выяснили, что расшифрованное сообщение содержало изображение с пятью группами белых точек и сеток на черном фоне, напоминающее образование и жизнь клеток.

Они отправили то, что у них получилось, автору инициативы «Знак в космосе» Даниэле де Паулис. Энтузиасты предполагают, что это рисунок, который изображает сложные органические молекулы. Возможно речь идет об аминокислотах, - органических соединениях, которые выполняют функции строительных блоков для белка и входят в состав всех тканей человеческого тела.

Раскодированное сообщение представляет собой простое изображение с пятью аминокислотами, представленными в (надеюсь) универсальной органической молекулярной диаграмме - написал Чаффин.

Теперь у специалистов возникло предположение, что «внеземное» послание является попыткой познакомиться с биологией планеты.

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Справочно

Смоделированный сигнал был отправлен в мае 2023 года с орбитального аппарата ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO), который находился примерно в 225 миллионах километров от Земли.

После захвата тремя радиоастрономическими обсерваториями начался процесс декодирования сигнала.

«Мы использовали реверсивный клеточный автомат Марголуса 2×2 (BCA) с простейшим реверсивным правилом, называемым «вращением сингулярной точки (CCW)», - пояснил старший Чаффин.

Он действует только на ячейки 2×2, содержащие одну точку или пиксель, сохраняя количество пикселей - 625 входных и 625 выходных. Изображение, похожее на звездочку, имеет молекулярные формы, закодированные в наборе трехмерных локальных базисных векторов степеней свободы (также показанных в заголовке) - продолжает он.

Далее, по словам ученого, «автоматизация СА выполняет преобразование и проектирует эту 3D-информацию на 2D-плоскость».

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Я могу запускать свой симулятор на основе игрового движка Unity вперед (вращение против часовой стрелки) и назад (вращение по часовой стрелке) во времени и превращать изображение звездной карты в диаграммы аминокислот за 6,625 поколений, а также осуществлять обратный процесс вращения, чтобы превратить диаграммы аминокислот обратно в изображение звездной карты за 6,625 поколений», - написал ученый.

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