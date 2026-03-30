Отец погибшего в Колумбайне раскритиковал новый ромком с Паттинсоном и Зендаей - в чем дело

Отец погибшего во время стрельбы в школе Колумбайн (массовое убийство в 1999 году в округе Джефферсон, штат Колорадо, США) выразил возмущение предстоящим романтическим фильмом "The Drama" с участием Роберта Паттинсона и Зендаи. Сюжет разворачивается вокруг пары, чья свадьба оказывается под угрозой после игры "худший поступок в жизни", во время которой героиня признается, что когда-то планировала школьную стрельбу, но отказалась от этого в последний момент. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Трагедия в школе Колумбайн произошла 20 апреля 1999 года в штате Колорадо (США). Двое учеников открыли огонь по одноклассникам и преподавателям: погибло 13 учеников и один учитель, еще десятки людей были ранены. Это событие стало одной из самых громких школьных стрельб в США и вызвало масштабную дискуссию о контроле над огнестрельным оружием.

Том Маузер, чей сын Дэниел погиб во время трагедии, назвал использование такой темы в романтической комедии "ужасным" и отметил, что участие Зендаи "гуманизирует" потенциальных исполнителей подобного насилия и "нормализует" школьные стрельбы, даже если насилие в фильме не показано.

Несмотря на споры, ограниченный предварительный показ фильма в США получил преимущественно положительные отзывы критиков. Студия A24, занимающаяся релизом, не проводила широкого проката до выхода рецензий, вероятно, чтобы избежать спойлеров.

Кстати, похожие темы ранее поднимались в мировом кинематографе: драма Гаса Ван Сэнта "Слон" получила "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском фестивале, а документальный фильм Майкла Мура о трагедии в Колумбайне – "Оскар". В этом месяце "Оскар" получил и короткометражный документальный фильм "All the Empty Rooms", документирующий комнаты детей, погибших во время школьных стрельб в США.

