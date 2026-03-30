Отец погибшего в Колумбайне раскритиковал новый ромком с Паттинсоном и Зендаей - в чем дело

Эксклюзив
13:48 • 1348 просмотра
"Пять лет - оптимистичный сценарий" - эксперт о пути Украины в ЕС
Эксклюзив
12:43 • 6596 просмотра
Как не набрать вес после диеты: советы, которые действительно работают
10:47 • 14728 просмотра
ЕС одобрил программу на 1,5 млрд евро на развитие оборонной промышленности Европы и Украины
10:19 • 22411 просмотра
Кабмин одобрил пакет налоговых законопроектов в рамках обязательств перед МВФ. С посылками и цифровыми платформами - но пока без НДС для ФЛП
09:50 • 18633 просмотра
Зеленский заявил о готовности Украины к пасхальному перемирию
09:05 • 8462 просмотра
Politico узнало 5 способов для ЕС справиться с Венгрией, если Орбан снова победит
30 марта, 06:43 • 24762 просмотра
Богатые страны стремятся в ЕС - Politico узнало, могут ли подвинуть в очереди Украину
29 марта, 13:23 • 39187 просмотра
Зеленский прибыл в Иорданию и анонсировал важные встречи
Эксклюзив
29 марта, 12:02 • 51810 просмотра
Между напряжением и гармонией пройдет неделя с 30 марта по 5 апреля для всех знаков Зодиака
29 марта, 09:25 • 45781 просмотра
Задержки вступления Украины в НАТО - The Telegraph раскрыл истинные причины
Подготовка автомобиля к лету: когда менять шины на летние30 марта, 06:55 • 42510 просмотра
ГУР обнародовало список из 51 судна, которые помогают россии финансировать войну10:07 • 11299 просмотра
БЭБ против авиакомпаний: украинским перевозчикам навязывают налог, который они уже уплатили11:01 • 23957 просмотра
Как клиника Odrex теряет пациентов и деньги из-за публичных скандалов11:40 • 16219 просмотра
Ольга Фреймут показала кадры со дня рождения своей 91-летней бабушкиVideo12:19 • 8822 просмотра
публикации
Как клиника Odrex теряет пациентов и деньги из-за публичных скандалов11:40 • 16331 просмотра
БЭБ против авиакомпаний: украинским перевозчикам навязывают налог, который они уже уплатили11:01 • 24078 просмотра
Подготовка автомобиля к лету: когда менять шины на летние30 марта, 06:55 • 42615 просмотра
От синиц до аистов - какие птицы живут в Украине и где их искатьPhoto29 марта, 07:40 • 52834 просмотра
Как правильно подготовиться к Пасхе - полезные правила и советы29 марта, 07:21 • 78874 просмотра
Отец погибшего в Колумбайне раскритиковал новый ромком с Паттинсоном и Зендаей - в чем дело

Киев • УНН

 • 1582 просмотра

Том Маузер раскритиковал сюжет фильма The Drama из-за признания героини в планах стрельбы. Он считает, что участие звезд гуманизирует и нормализует насилие.

Отец погибшего в Колумбайне раскритиковал новый ромком с Паттинсоном и Зендаей - в чем дело

Отец погибшего во время стрельбы в школе Колумбайн (массовое убийство в 1999 году в округе Джефферсон, штат Колорадо, США) выразил возмущение предстоящим романтическим фильмом "The Drama" с участием Роберта Паттинсона и Зендаи. Сюжет разворачивается вокруг пары, чья свадьба оказывается под угрозой после игры "худший поступок в жизни", во время которой героиня признается, что когда-то планировала школьную стрельбу, но отказалась от этого в последний момент. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Трагедия в школе Колумбайн произошла 20 апреля 1999 года в штате Колорадо (США). Двое учеников открыли огонь по одноклассникам и преподавателям: погибло 13 учеников и один учитель, еще десятки людей были ранены. Это событие стало одной из самых громких школьных стрельб в США и вызвало масштабную дискуссию о контроле над огнестрельным оружием.

Том Маузер, чей сын Дэниел погиб во время трагедии, назвал использование такой темы в романтической комедии "ужасным" и отметил, что участие Зендаи "гуманизирует" потенциальных исполнителей подобного насилия и "нормализует" школьные стрельбы, даже если насилие в фильме не показано.

Несмотря на споры, ограниченный предварительный показ фильма в США получил преимущественно положительные отзывы критиков. Студия A24, занимающаяся релизом, не проводила широкого проката до выхода рецензий, вероятно, чтобы избежать спойлеров.

Кстати, похожие темы ранее поднимались в мировом кинематографе: драма Гаса Ван Сэнта "Слон" получила "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском фестивале, а документальный фильм Майкла Мура о трагедии в Колумбайне – "Оскар". В этом месяце "Оскар" получил и короткометражный документальный фильм "All the Empty Rooms", документирующий комнаты детей, погибших во время школьных стрельб в США.

Напомним

Ранее УНН писал о том, как Зендая опровергла слухи о браке, объяснив появление свадебных фото работой искусственного интеллекта. Фейковые кадры ввели в заблуждение даже близких друзей звезды.

Станислав Кармазин

