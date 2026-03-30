Батько загиблого у Колумбайні розкритикував новий ромком з Паттінсоном і Зендаєю - у чому річ

Батько загиблого під час стрілянини у школі Колумбайн (масове вбивство у 1999-у році в окрузі Джефферсон, штат Колорадо, США) висловив обурення майбутнім романтичним фільмом "The Drama" за участю Роберта Паттінсона та Зендаї. Сюжет розгортається навколо пари, чиє весілля опиняється під загрозою після гри "найгірший вчинок у житті", під час якої героїня зізнається, що колись планувала шкільну стрілянину, але відмовилася від цього в останній момент. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Трагедія у школі Колумбайн сталася 20 квітня 1999 року в штаті Колорадо (США). Двоє учнів відкрили вогонь по однокласниках та викладачах: загинуло 13 учнів і один вчитель, ще десятки людей були поранені. Ця подія стала однією з найгучніших шкільних стрілянин у США та викликала масштабну дискусію про контроль над вогнепальною зброєю.

Том Маузер, чий син Даніел загинув під час трагедії, назвав використання такої теми у романтичній комедії "жахливим" і зазначив, що участь Зендаї "гуманізує" потенційних виконавців подібного насильства та "нормалізує" шкільні стрілянини, навіть якщо насильство у фільмі не показане.

Попри суперечки, обмежений попередній показ фільму у США отримав переважно позитивні відгуки критиків. Студія A24, що займається релізом, не проводила широкого прокату до виходу рецензій, ймовірно, щоб уникнути спойлерів.

До речі, схожі теми раніше піднімалися у світовому кінематографі: драма Ґаса Ван Санта "Слон" отримала "Золоту пальмову гілку" на Каннському фестивалі, а документальний фільм Майкла Мура про трагедію у Колумбайні – "Оскар". Цього місяця "Оскар" отримав і короткометражний документальний фільм "All the Empty Rooms", що документує кімнати дітей, загиблих під час шкільних стрілянин у США.

