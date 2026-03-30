Батько загиблого у Колумбайні розкритикував новий ромком з Паттінсоном і Зендаєю - у чому річ

"П'ять років - оптимістичний сценарій" - експерт про шлях України до ЄС
Як не набрати вагу після дієти: поради, які справді працюють
ЄС схвалив програму на 1,5 млрд євро на розвиток оборонки Європи та України
Кабмін схвалив пакет податкових законопроєктів у межах зобов'язань перед МВФ. З посилками і цифровими платформами - але поки без ПДВ для ФОП
Зеленський заявив про готовність України до великоднього перемир'я
Politico дізналося 5 способів для ЄС впоратися з Угорщиною, якщо Орбан знову переможе
Багаті країни прагнуть в ЄС - Politico дізналося, чи можуть посунути у черзі Україну
Зеленський прибув до Йорданії та анонсував важливі зустрічіVideo
Між напругою та гармонією пройде тиждень з 30 березня по 5 квітня для всіх знаків Зодіаку
Затримки вступу України до НАТО - The Telegrah розкрило справжні причини
Популярнi новини
Підготовка автомобіля до літа: коли міняти шини на літні30 березня, 06:55 • 41958 перегляди
ГУР оприлюднило список із 51 судна, які допомагають росії фінансувати війну 10:07 • 10993 перегляди
БЕБ проти авіакомпаній: українським перевізникам нав’язують податок, який вони вже сплатили11:01 • 23381 перегляди
Як клініка Odrex втрачає пацієнтів і гроші через публічні скандали 11:40 • 15658 перегляди
Ольга Фреймут показала кадри з дня народження своєї 91-річної бабусіVideo12:19 • 7902 перегляди
Публікації
Як клініка Odrex втрачає пацієнтів і гроші через публічні скандали 11:40 • 15890 перегляди
БЕБ проти авіакомпаній: українським перевізникам нав’язують податок, який вони вже сплатили11:01 • 23625 перегляди
Підготовка автомобіля до літа: коли міняти шини на літні30 березня, 06:55 • 42188 перегляди
Від синиць до лелек - які птахи живуть в Україні та де їх шукатиPhoto29 березня, 07:40 • 52640 перегляди
Як правильно підготуватись до Великодня - корисні правила і поради29 березня, 07:21 • 78661 перегляди
Батько загиблого у Колумбайні розкритикував новий ромком з Паттінсоном і Зендаєю - у чому річ13:44 • 1222 перегляди
Ольга Фреймут показала кадри з дня народження своєї 91-річної бабусіVideo12:19 • 8238 перегляди
У HBO розкрили плани на спін-офи "Гри престолів"28 березня, 14:00 • 34721 перегляди
Трейлер нового серіалу про Гаррі Поттера встановив історичний рекорд переглядівVideo28 березня, 13:27 • 34210 перегляди
Трамп розглядає можливість перейменувати Ормузьку протоку на свою честь після взяття під контроль - ЗМІVideo28 березня, 12:57 • 34779 перегляди
Київ • УНН

Том Маузер розкритикував сюжет стрічки The Drama через зізнання героїні у планах стрілянини. Він вважає, що участь зірок гуманізує та нормалізує насильство.

Батько загиблого у Колумбайні розкритикував новий ромком з Паттінсоном і Зендаєю - у чому річ

Батько загиблого під час стрілянини у школі Колумбайн (масове вбивство у 1999-у році в окрузі Джефферсон, штат Колорадо, США)  висловив обурення майбутнім романтичним фільмом "The Drama" за участю Роберта Паттінсона та Зендаї. Сюжет розгортається навколо пари, чиє весілля опиняється під загрозою після гри "найгірший вчинок у житті", під час якої героїня зізнається, що колись планувала шкільну стрілянину, але відмовилася від цього в останній момент. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Трагедія у школі Колумбайн сталася 20 квітня 1999 року в штаті Колорадо (США). Двоє учнів відкрили вогонь по однокласниках та викладачах: загинуло 13 учнів і один вчитель, ще десятки людей були поранені. Ця подія стала однією з найгучніших шкільних стрілянин у США та викликала масштабну дискусію про контроль над вогнепальною зброєю.

Том Маузер, чий син Даніел загинув під час трагедії, назвав використання такої теми у романтичній комедії "жахливим" і зазначив, що участь Зендаї "гуманізує" потенційних виконавців подібного насильства та "нормалізує" шкільні стрілянини, навіть якщо насильство у фільмі не показане.

Попри суперечки, обмежений попередній показ фільму у США отримав переважно позитивні відгуки критиків. Студія A24, що займається релізом, не проводила широкого прокату до виходу рецензій, ймовірно, щоб уникнути спойлерів.

До речі, схожі теми раніше піднімалися у світовому кінематографі: драма Ґаса Ван Санта "Слон" отримала "Золоту пальмову гілку" на Каннському фестивалі, а документальний фільм Майкла Мура про трагедію у Колумбайні – "Оскар". Цього місяця "Оскар" отримав і короткометражний документальний фільм "All the Empty Rooms", що документує кімнати дітей, загиблих під час шкільних стрілянин у США.

Нагадаємо

Раніше УНН писав про те, як Зендая  спростувала чутки про шлюб, пояснивши появу весільних фото роботою штучного інтелекту. Фейкові кадри ввели в оману навіть близьких друзів зірки.

Станіслав Кармазін

