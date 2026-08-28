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Отец и сын из Аргентины признали причастность к коррупционной схеме в ФИФА на десятки миллионов долларов

Киев • УНН

 • 466 просмотра

Уго и Мариано Джинкисы признали причастность к взяткам в ФИФА и согласились конфисковать 50 млн долларов. Их дело могут закрыть до 2027 года.

Отец и сын из Аргентины признали причастность к коррупционной схеме в ФИФА на десятки миллионов долларов

Аргентинские бизнесмены Уго и Мариано Джинкисы признали свою причастность к делу о взяточничестве в ФИФА, которое продолжается уже более десяти лет. Об этом пишет УНН со ссылкой на AP.

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По данным американских прокуроров, 81-летний Уго Джинкис и его 51-летний сын Мариано через компанию Full Play Group SA в 2010–2015 годах выплатили футбольным организациям «десятки миллионов долларов» взяток.

Признание было сделано в суде Бруклина в рамках соглашения об отсрочке уголовного преследования. Оно не предусматривает формального признания вины, однако мужчины согласились конфисковать 50 миллионов долларов.

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Прокуроры согласились закрыть обвинения в сговоре с целью мошенничества до сентября 2027 года, если Джинкисы не совершат новых преступлений. Максимальное наказание за это правонарушение составляет до 20 лет лишения свободы.

Дело является частью масштабного коррупционного скандала в ФИФА, который разразился в 2015 году. Тогда американские прокуроры предъявили обвинения более чем 50 людям. В декабре США также заявили о прекращении нескольких других уголовных дел, связанных со скандалом, из-за изменения приоритетов прокуратуры.

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