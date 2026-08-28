Батько та син з Аргентини визнали причетність до корупційної схеми у ФІФА на десятки мільйонів доларів
Київ • УНН
Уго та Маріано Джинкіси визнали причетність до хабарів у ФІФА та погодилися конфіскувати $50 млн. Їм можуть закрити справу до 2027 року.
Аргентинські бізнесмени Уго та Маріано Джинкіси визнали свою причетність до справи про хабарництво у ФІФА, яка триває вже понад десять років. Про це пише УНН із посиланням на AP.
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За даними американських прокурорів, 81-річний Уго Джинкіс та його 51-річний син Маріано через компанію Full Play Group SA у 2010-2015 роках виплатили футбольним організаціям "десятки мільйонів доларів" хабарів.
Визнання було зроблено в суді Брукліна в межах угоди про відстрочку кримінального переслідування. Вона не передбачає формального визнання вини, однак чоловіки погодилися конфіскувати 50 мільйонів доларів.
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Прокурори погодилися закрити обвинувачення у змові з метою шахрайства до вересня 2027 року, якщо Джинкіси не скоять нових злочинів. Максимальне покарання за це правопорушення становить до 20 років ув’язнення.
Справа є частиною масштабного корупційного скандалу у ФІФА, який вибухнув у 2015 році. Тоді американські прокурори висунули обвинувачення понад 50 людям. У грудні США також заявили про припинення кількох інших кримінальних справ, пов’язаних зі скандалом, через зміну пріоритетів прокуратури.
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