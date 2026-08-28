Батько та син з Аргентини визнали причетність до корупційної схеми у ФІФА на десятки мільйонів доларів

$44.570.1052.010.08
ukenru
21:20 • 12575 перегляди
Глава ЦРУ хотів показати путіну реальну ситуацію на фронті та похмурі перспективи для рф – NYT
20:16 • 15986 перегляди
Зеленський у Кишиневі заявив, що росія програє, а Україна та Молдова будуть частиною ЄвропиVideo
18:55 • 20378 перегляди
Місто може надовго залишитися без світла й тепла через атаки рф - жителів Херсону закликали евакуюватись
Ексклюзив
27 серпня, 15:58 • 40488 перегляди
Школи перед 1 вересня: чи загрожує Києву нестача місць для учнів
27 серпня, 14:23 • 32124 перегляди
Принц Гаррі та Меган із дітьми повернулися до Великої Британії на "тривалий період" - ЗМІ
27 серпня, 13:27 • 53633 перегляди
Осіння обрізка дерев: коли працювати та які гілки видалятиPhoto
27 серпня, 12:24 • 35493 перегляди
У Непалі та Китаї кількість зниклих безвісти через повені зросла до 1450 людей
27 серпня, 11:55 • 32504 перегляди
Наслідки російського обстрілу Бориспільського району - фоторепортажPhoto
27 серпня, 11:02 • 24065 перегляди
Через російські обстріли затримуються кілька десятків поїздів, пара на понад 10 годин - Укрзалізниця
27 серпня, 10:48 • 37218 перегляди
росіяни 4 КАБами повторно атакували Херсонську ТЕЦ, обладнання знищено - Нафтогаз
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+14°
2.2м/с
66%
752мм
Популярнi новини
Король Норвегії Гаральд у "дуже важкому" стані, родина поруч з ним27 серпня, 13:40 • 10327 перегляди
Санду назвала залякуванням проліт російських дронів над Молдовою27 серпня, 13:46 • 10083 перегляди
За 20 000 доларів обіцяли бронювання та виїзд за кордон - затривали волонтера і працівницю Червоного хрестаPhoto27 серпня, 13:58 • 11383 перегляди
У Румунії після пожежі біля кордону знайшли уламки дронаVideo27 серпня, 13:58 • 13542 перегляди
Історія та особливості чеської кухні27 серпня, 14:09 • 40187 перегляди
Публікації
Школи перед 1 вересня: чи загрожує Києву нестача місць для учнів
Ексклюзив
27 серпня, 15:58 • 40482 перегляди
Історія та особливості чеської кухні27 серпня, 14:09 • 40190 перегляди
Осіння обрізка дерев: коли працювати та які гілки видалятиPhoto27 серпня, 13:27 • 53628 перегляди
Як правильно запікати у фользі, щоб м’ясо овочі та риба залишалися соковитими27 серпня, 06:59 • 106247 перегляди
Нові правила відстрочки від мобілізації: у Раді хочуть надати її батькам-одинакам26 серпня, 16:14 • 108035 перегляди
Актуальнi люди
Мая Санду
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джон Реткліфф (політик)
Ніколь Кідман
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Молдова
Велика Британія
Франція
Реклама
УНН Lite
Ніколь Кідман дебютувала в TikTok, показавши закулісся прем’єри "Практичної магії 2"Video23:06 • 1714 перегляди
Руперт Грінт повернеться до ролі Рона Візлі у "Гаррі Поттері", але вже не на екранахPhoto27 серпня, 00:07 • 84396 перегляди
Раян Рейнольдс показав рідкісні фото дітей на день народження Блейк ЛайвліPhoto26 серпня, 22:05 • 67920 перегляди
Стало відомо, від чого померла зірка кантрі Доллі Партон26 серпня, 04:39 • 90553 перегляди
Мадонна показала рідкісні фото своїх доньок-близнючок: якими вони були в дитинствіPhoto26 серпня, 01:06 • 88300 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Фільм
Серіали
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot

Батько та син з Аргентини визнали причетність до корупційної схеми у ФІФА на десятки мільйонів доларів

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Уго та Маріано Джинкіси визнали причетність до хабарів у ФІФА та погодилися конфіскувати $50 млн. Їм можуть закрити справу до 2027 року.

Батько та син з Аргентини визнали причетність до корупційної схеми у ФІФА на десятки мільйонів доларів

Аргентинські бізнесмени Уго та Маріано Джинкіси визнали свою причетність до справи про хабарництво у ФІФА, яка триває вже понад десять років. Про це пише УНН із посиланням на AP.

Деталі

За даними американських прокурорів, 81-річний Уго Джинкіс та його 51-річний син Маріано через компанію Full Play Group SA у 2010-2015 роках виплатили футбольним організаціям "десятки мільйонів доларів" хабарів.

Визнання було зроблено в суді Брукліна в межах угоди про відстрочку кримінального переслідування. Вона не передбачає формального визнання вини, однак чоловіки погодилися конфіскувати 50 мільйонів доларів.

ФІФА прагне продати частку в своїх турнірах на суму $4,2 млрд - в УЄФА відреагували29.07.26, 08:45 • 4664 перегляди

Прокурори погодилися закрити обвинувачення у змові з метою шахрайства до вересня 2027 року, якщо Джинкіси не скоять нових злочинів. Максимальне покарання за це правопорушення становить до 20 років ув’язнення.

Справа є частиною масштабного корупційного скандалу у ФІФА, який вибухнув у 2015 році. Тоді американські прокурори висунули обвинувачення понад 50 людям. У грудні США також заявили про припинення кількох інших кримінальних справ, пов’язаних зі скандалом, через зміну пріоритетів прокуратури.

УЄФА не підтримає Інфантіно на майбутніх виборах президента ФІФА27.08.26, 22:20 • 2056 переглядiв

Степан Гафтко

СпортКриміналСвіт
Аргентина
Сполучені Штати Америки