19 октября, 18:24 • 37154 просмотра
Трамп призвал Зеленского принять условия Москвы, иначе Путин "уничтожит" Украину - FT
19 октября, 16:40 • 29463 просмотра
Враг готов к массированному удару по Украине – атака возможна в течение 48-72 часов – мониторинг
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 62030 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
19 октября, 14:19 • 39727 просмотра
Конец мира на Ближнем Востоке? Израиль нанес мощные авиаудары по Газе после атак боевиков - СМИVideo
19 октября, 09:24 • 40415 просмотра
россияне выпустили по Украине более 3270 ударных дронов и 1370 авиабомб за неделю - ЗеленскийVideo
Эксклюзив
19 октября, 08:44 • 39710 просмотра
В Винницкой области мужчина поджег себя и своего сына
18 октября, 21:14 • 46246 просмотра
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
18 октября, 20:45 • 54470 просмотра
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Эксклюзив
18 октября, 10:58 • 47887 просмотра
В Виннице водитель наехал на полицейского
Эксклюзив
18 октября, 08:50 • 46695 просмотра
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественникаVideo
Отдам даром: в Берлине хотят повысить штрафы за выставленные на улице вещи

Киев • УНН

 • 314 просмотра

Власти Берлина планируют повысить штрафы за оставленные на улице вещи, чтобы бороться с мусором, который обошелся городу в 10,3 миллиона евро в прошлом году. Местные жители выступили против изменений, собрав 10 тысяч подписей под петицией.

Отдам даром: в Берлине хотят повысить штрафы за выставленные на улице вещи

В Берлине хотят повысить штрафы за выставленные на улице вещи. Как альтернативу практике zu verschenken, власти предлагают приносить ненужные предметы в специализированные центры переработки или в секонд-хенды. Местные жители против этих изменений и уже собрали 10 тысяч подписей под петицией. Об этом информирует DW, передает УНН.

Детали

Коробки с надписью zu verschenken ("отдам даром") – довольно привычное явление на улицах немецких городов. В них часто можно найти книги, посуду и другие вещи, которыми бывшие владельцы хотят бесплатно поделиться с другими. Но не всегда это проходит гладко: кое-где поломанные предметы или просто мусор надолго остаются лежать на улицах. Для коммунальных служб это проблема.

Только в Берлине за прошлый год было утилизировано 54 тысячи кубометров незаконно выброшенного мусора, что на 8% больше, чем в 2023 году. Уборка обошлась городу примерно в 10,3 миллиона евро

- сообщает DW.

Отмечается, что Сенат Берлина планирует бороться с этим с помощью повышенных штрафов.

Например, тот, кто выставляет перед домом одежду или посуду, в будущем может получить штраф от 150 до 300 евро – сейчас он составляет от 25 до 75 евро. Те, кто не утилизирует по правилам электроприборы, такие как холодильники или стиральные машины, в будущем могут получить штраф до 15 000 евро. Ранее максимальный штраф за это составлял 5000 евро.

Должно быть понятно, что оставление предметов на улице не освобождает владельца от ответственности за них по принципу: я отдал это, и теперь от этого избавился

- заявила DW представительница экологического ведомства Берлина.

Как альтернативу zu verschenken, власти предлагают отправлять ненужные вещи в специальные центры переработки или в секонд-хенд NochMall.

Критики называют такие меры недальновидными.

Люди, которые боятся получить штраф, теперь могут выбрасывать еще пригодные для использования вещи в мусорник, потому что это проще и удобнее, чем ехать полгорода, чтобы сдать их в NochMall

- считает Дорис Кникмайер из некоммерческой организации Zero Waste e.V.

По ее словам, не делается никакой разницы между реальным мусором и ценными вещами, которые быстро заберут.

Жители Берлина инициировали онлайн-петицию за отмену высоких штрафов - она набрала уже 10 тысяч подписей.

Напомним

Google DeepMind представила новые модели Gemini Robotics 1.5 и Gemini Robotics-ER 1.5, позволяющие роботам выполнять многошаговые задачи. Роботы могут сортировать белье и перерабатывать мусор, а также адаптироваться к новым условиям.

Вита Зеленецкая

