Віддам даром: у Берліні хочуть підвищити штрафи за виставлені на вулиці речі

У Берліні хочуть підвищити штрафи за виставлені на вулиці речі. Як альтернативу практиці zu verschenken, влада пропонує приносити непотрібні предмети до спеціалізованих центрів переробки або в секонд-хендів. Місцеві жителі проти цих змін і вже зібрали 10 тисяч підписів під петицією. Про це інформує DW, передає УНН.

Деталі

Коробки з написом zu verschenken ("віддам даром") – доволі звичне явище на вулицях німецьких міст. В них часто можна знайти книги, посуд та інші речі, якими колишні власники хочуть безкоштовно поділитися з іншими. Але не завжди це проходить гладко: подекуди поламані предмети або просто сміття надовго залишаються лежати на вулицях. Для комунальних служб це проблема.

Лише у Берліні за минулий рік було утилізовано 54 тисячі кубометрів незаконно викинутого сміття, що на 8% більше, ніж у 2023 році. Прибирання обійшлося місту приблизно 10,3 мільйона євро - повідомляє DW.

Зазначається, що Сенат Берліна планує боротися з цим за допомогою підвищених штрафів.

Наприклад, той, хто виставляє перед будинком одяг або посуд, у майбутньому може отримати штраф від 150 до 300 євро – зараз він становить від 25 до 75 євро. Ті, хто не утилізує за правилами електроприлади, такі як холодильники або пральні машини, у майбутньому можуть отримати штраф до 15 000 євро. Раніше максимальний штраф за це становив 5000 євро.

Повинно бути зрозуміло, що залишення предметів на вулиці не звільняє власника від відповідальності за них за принципом: я віддав це, і тепер від цього позбувся - заявила DW представниця екологічного відомства Берліна.

Як альтернативу zu verschenken, влада пропонує відправляти непотрібні речі до спеціальних центрів переробки або в секонд-хенд NochMall.

Критики називають такі заходи недалекоглядними.

Люди, які бояться отримати штраф, тепер можуть викидати ще придатні для використання речі в смітник, бо це простіше та зручніше, ніж їхати півміста, щоб здати їх у NochMall - вважає Доріс Кнікмайер з некомерційної організації Zero Waste e.V.

За її словами, не робиться жодної різниці між реальним сміттям та цінними речами, які швидко заберуть.

Жителі Берліна ініціювали онлайн-петицію за відміну високих штрафів - вона набрала вже 10 тисяч підписів.

