Віддам даром: у Берліні хочуть підвищити штрафи за виставлені на вулиці речі

$41.640.00
48.520.00
ukenru
19 жовтня, 18:24 • 37467 перегляди
Трамп закликав Зеленського прийняти умови москви, інакше путін "знищить" Україну - FT
19 жовтня, 16:40 • 30181 перегляди
Ворог готовий до масованого удару по Україні – атака можлива протягом 48-72 годин – моніторинг
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 62611 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
19 жовтня, 14:19 • 40079 перегляди
Кінець миру на Близькому Сході? Ізраїль завдав потужних авіаударів по Газі після атак бойовиків - ЗМІVideo
19 жовтня, 09:24 • 40690 перегляди
росіяни випустили по Україні понад 3270 ударних дронів та 1370 авіабомб за тиждень - ЗеленськийVideo
Ексклюзив
19 жовтня, 08:44 • 39787 перегляди
На Вінниччині чоловік підпалив себе та свого сина
18 жовтня, 21:14 • 46313 перегляди
путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
18 жовтня, 20:45 • 54482 перегляди
В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка
Ексклюзив
18 жовтня, 10:58 • 47895 перегляди
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
Ексклюзив
18 жовтня, 08:50 • 46702 перегляди
На Тернопільщині бразилець зарізав свого співвітчизникаVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1.2м/с
92%
748мм
Популярнi новини
В Україну йде різке похолодання, але вже за кілька днів повернеться потепління – прогноз Діденко19 жовтня, 15:49 • 7412 перегляди
Донька Антоніо Бандераса вийшла заміж: Стелла зіграла розкішне весілля із зірковими гостями в ІспаніїPhoto19 жовтня, 16:07 • 12218 перегляди
ЗМІ показали відеокадри пограбування французького Лувру Video19 жовтня, 17:55 • 8968 перегляди
Заборонив ПЦУ відспівувати його та закликав до створення єдиної незалежної УПЦ: Філарет оприлюднив духовний заповіт Photo21:58 • 5516 перегляди
"Я йому ноги зламаю": румунська депутатка публічно пригрозила Зеленському00:21 • 5610 перегляди
Публікації
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 62623 перегляди
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінівPhoto19 жовтня, 08:35 • 47857 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 128334 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 149472 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 172873 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Блогери
Піт Гегсет
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Чернігівська область
Франція
Херсонська область
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 41561 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 46448 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 65103 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 65173 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 91796 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Financial Times
Шахед-136
Fox News
Дипломатка

Віддам даром: у Берліні хочуть підвищити штрафи за виставлені на вулиці речі

Київ • УНН

 • 406 перегляди

Влада Берліна планує підвищити штрафи за залишені на вулиці речі, щоб боротися зі сміттям, що обійшлося місту в 10,3 мільйона євро минулого року. Місцеві жителі виступили проти змін, зібравши 10 тисяч підписів під петицією.

Віддам даром: у Берліні хочуть підвищити штрафи за виставлені на вулиці речі

У Берліні хочуть підвищити штрафи за виставлені на вулиці речі. Як альтернативу практиці zu verschenken, влада пропонує приносити непотрібні предмети до спеціалізованих центрів переробки або в секонд-хендів. Місцеві жителі проти цих змін і вже зібрали 10 тисяч підписів під петицією. Про це інформує DW, передає УНН.

Деталі

Коробки з написом zu verschenken ("віддам даром") – доволі звичне явище на вулицях німецьких міст. В них часто можна знайти книги, посуд та інші речі, якими колишні власники хочуть безкоштовно поділитися з іншими. Але не завжди це проходить гладко: подекуди поламані предмети або просто сміття надовго залишаються лежати на вулицях. Для комунальних служб це проблема.

Лише у Берліні за минулий рік було утилізовано 54 тисячі кубометрів незаконно викинутого сміття, що на 8% більше, ніж у 2023 році. Прибирання обійшлося місту приблизно 10,3 мільйона євро

- повідомляє DW.

Зазначається, що Сенат Берліна планує боротися з цим за допомогою підвищених штрафів.

Наприклад, той, хто виставляє перед будинком одяг або посуд, у майбутньому може отримати штраф від 150 до 300 євро – зараз він становить від 25 до 75 євро. Ті, хто не утилізує за правилами електроприлади, такі як холодильники або пральні машини, у майбутньому можуть отримати штраф до 15 000 євро. Раніше максимальний штраф за це становив 5000 євро.

Повинно бути зрозуміло, що залишення предметів на вулиці не звільняє власника від відповідальності за них за принципом: я віддав це, і тепер від цього позбувся

- заявила DW представниця екологічного відомства Берліна. 

Як альтернативу zu verschenken, влада пропонує відправляти непотрібні речі до спеціальних центрів переробки або в секонд-хенд NochMall.

Критики називають такі заходи недалекоглядними.

Люди, які бояться отримати штраф, тепер можуть викидати ще придатні для використання речі в смітник, бо це простіше та зручніше, ніж їхати півміста, щоб здати їх у NochMall

- вважає Доріс Кнікмайер з некомерційної організації Zero Waste e.V.

За її словами, не робиться жодної різниці між реальним сміттям та цінними речами, які швидко заберуть.

Жителі Берліна ініціювали онлайн-петицію за відміну високих штрафів - вона набрала вже 10 тисяч підписів.

Нагадаємо

Google DeepMind презентувала нові моделі Gemini Robotics 1.5 та Gemini Robotics-ER 1.5, що дозволяють роботам виконувати багатокрокові завдання. Роботи можуть сортувати білизну та переробляти сміття, а також адаптуватися до нових умов.

На Київщині запускають пілотний проєкт сучасної системи поводження з відходами08.09.25, 02:52 • 4666 переглядiв

Віта Зеленецька

СуспільствоНовини Світу
Соціальна мережа
Берлін