Отбор на Евро-2024: где состоятся матчи с участием украинской сборной

Полуфинальный матч плей-офф Лиги наций по футболу Украина сыграет в Боснии и Герцеговине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ссылкой на информацию УАФ.

"Полуфинальный матч плей-офф Лиги наций (Путь В), который является отбором Евро-2024, Босния и Герцеговина - Украина состоится 21 марта 2024 года года в городе Зеница на стадионе "Билино Поле" (начало - в 21:45 по киевскому времени)", - говорится в сообщении.

В случае победы команда Сергея Реброва во Вроцлаве сыграет финал за выход в решающую часть чемпионата Европы 2024 года против победителя пары Израиль - Исландия.

Напомним

Евро-2024 пройдет в июне-июле 2024 года в Германии. Украинская сборная из-за войны вынуждена проводить отборочные домашние матчи в Польше.