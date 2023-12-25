Отбор на Евро-2024: где состоятся матчи с участием украинской сборной
Киев • УНН
Украина сыграет полуфинал отбора на Евро-2024 в Зенице, а в случае победы может сыграть финал во Вроцлаве.
Полуфинальный матч плей-офф Лиги наций по футболу Украина сыграет в Боснии и Герцеговине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ссылкой на информацию УАФ.
"Полуфинальный матч плей-офф Лиги наций (Путь В), который является отбором Евро-2024, Босния и Герцеговина - Украина состоится 21 марта 2024 года года в городе Зеница на стадионе "Билино Поле" (начало - в 21:45 по киевскому времени)", - говорится в сообщении.
В случае победы команда Сергея Реброва во Вроцлаве сыграет финал за выход в решающую часть чемпионата Европы 2024 года против победителя пары Израиль - Исландия.
Напомним
Евро-2024 пройдет в июне-июле 2024 года в Германии. Украинская сборная из-за войны вынуждена проводить отборочные домашние матчи в Польше.
Отбор на Евро-2024: где состоятся матчи с участием украинской сборной
Украина сыграет полуфинал отбора на Евро-2024 в Зенице, а в случае победы может сыграть финал во Вроцлаве.
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