От юрисконсульта до директора Николаевской пивоварни: неожиданный карьерный путь Александра Балахнова в AB InBev Efes Ukraine

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
  •  14062 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
  •  46450 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
  •  132587 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  139026 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  142736 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  151890 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  127068 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  139846 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  126552 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
25 марта 2024, 12:55  •  143751 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

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Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  180036 просмотра
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21 марта 2024, 11:56  •  539331 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  491027 просмотра
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От юрисконсульта до директора Николаевской пивоварни: неожиданный карьерный путь Александра Балахнова в AB InBev Efes Ukraine

Неожиданный карьерный путь Александра Балахнова в AB InBev Efes Ukraine.

Новости Бизнеса •   •  4969 просмотра
От юрисконсульта до директора Николаевской пивоварни: неожиданный карьерный путь Александра Балахнова в AB InBev Efes Ukraine

Военная помощь Украине и замораживание активов рф: Стефанчук встретился с председателем Национального собрания Франции

Стефанчук обсудил с президентом Национальной ассамблеи Франции оборонные потребности Украины, включая системы противовоздушной обороны, ракеты дальнего радиуса действия и авиационную поддержку, а также замораживание российских активов для компенсации потерь Украины.

Война •   •  12165 просмотра
Военная помощь Украине и замораживание активов рф: Стефанчук встретился с председателем Национального собрания Франции

ЮНЕСКО приняло программу чрезвычайной помощи Украине

ЮНЕСКО утвердила программу чрезвычайной помощи для мониторинга и преодоления экологического ущерба от разрушения россией Каховской плотины в Украине, мобилизовав более 66 миллионов долларов США для восстановления культурного наследия, образования и науки Украины, пострадавших от российской агрессии.

Война •   •  10020 просмотра
ЮНЕСКО приняло программу чрезвычайной помощи Украине

В Ровно сообщили о заминировании ОГА

Из-за анонимного сообщения о заминировании здания Ровенской ОГА эвакуировали сотрудников.

Общество •   •  9916 просмотра
В Ровно сообщили о заминировании ОГА

Украина получила более 250 тысяч доз омикрон-специфической вакцины против COVID-19

ЮНИСЕФ доставил в Украину более 254 000 доз омикрон-специфической вакцины против COVID-19 для бесплатных прививок, предназначенных для детей в возрасте от 5 лет и взрослых, которые будут распределены по всем регионам при поддержке Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (Gavi).

COVID-19 •   •  9115 просмотра
Украина получила более 250 тысяч доз омикрон-специфической вакцины против COVID-19

Украинско-польские межправительственные консультации стартовали в Варшаве: по линии инфраструктуры в фокусе - либерализация грузовых перевозок

Межправительственные украинско-польские консультации в Варшаве обсудили сотрудничество в сфере либерализации грузовых перевозок, пунктов пересечения границы, железнодорожного сообщения, регионального развития, децентрализации и имплементации международных соглашений между общинами.

Экономика •   •  11380 просмотра
Украинско-польские межправительственные консультации стартовали в Варшаве: по линии инфраструктуры в фокусе - либерализация грузовых перевозок

В Филиппинах объявили контрмеры против КНР, речь идет о защите суверенитета островной страны

Филиппины будут принимать контрмеры против "опасных атак" китайских кораблей и ведут переговоры с союзниками по защите своего суверенитета в споре в Южно-Китайском море.

Новости Мира •   •  8825 просмотра
В Филиппинах объявили контрмеры против КНР, речь идет о защите суверенитета островной страны

Нижняя палата парламента Франции одобрила законопроект об иностранном вмешательстве

Нижняя палата французского парламента одобрила предложенный президентом Эммануэлем Макроном законопроект, направленный на борьбу с иностранным вмешательством, который позволяет на четырехлетний испытательный срок использовать методы наблюдения, которые сейчас применяются исключительно против терроризма.

Новости Мира •   •  11253 просмотра
Нижняя палата парламента Франции одобрила законопроект об иностранном вмешательстве

В сеть выложили скандальное видео с "начальником ТЦК на Ровенщине": ВСУ отреагировали

В Сухопутных войсках Вооруженных Сил Украины проведут служебное расследование относительно видео, на котором якобы руководитель ТЦК в Ровенской области демонстрирует неподобающее поведение с женщинами, которое, вероятно, было получено с помощью тайного наблюдения.

Общество •   •  13709 просмотра
В сеть выложили скандальное видео с "начальником ТЦК на Ровенщине": ВСУ отреагировали

Рост экспорта из Армении в россию вызывает беспокойство относительно обхода санкций - СМИ

Экспорт Армении в россию резко вырос после введения санкций, что вызывает беспокойство Запада относительно возможного обхода санкций.

Экономика •   •  11614 просмотра
Рост экспорта из Армении в россию вызывает беспокойство относительно обхода санкций - СМИ