От юрисконсульта до директора Николаевской пивоварни: неожиданный карьерный путь Александра Балахнова в AB InBev Efes Ukraine

Бытует мнение, что кар изменить карьеру невозможно, тем более в четко структурированной бизнес-структуре. Жизнь сама разбивает эти предубеждения, и примеры необычных карьерных историй лишь иллюстрируют это.

17 лет назад Александр Балахнов пришел в компанию AB InBev Efes Ukraine юрисконсультом, в отдел Legal& Corporate Affairs. За 13 лет вырос до руководителя отдела по правовым вопросам некоммерческих функций. Примечательно, что компания способствует не только профессиональному, но и лидерскому росту. В AB InBev Efes Ukraine предусмотрена целая система развития лидерских качеств, и если сотрудник постоянно превосходит сам себя, он может перейти на более высокий уровень не только в сфере своей профессии, но даже решиться на совершенно новый профессиональный путь. И вот уже пятый год Александр - директор пивоварни AB InBev Efes Ukraine в Николаеве.

В интервью для Mind Александр Балахнов рассказывает о своей необычной истории карьеры, о том, как он, будучи офисным работником, оказался среди цехов Николаевской пивоварни, возглавил производство и начал овладевать искусством пивоварения на собственном опыте. "Приходилось погружаться в самые неожиданные детали, освоить новую терминологию и изучать технологии пивоварения уже непосредственно на практике", ведь по словам Александра Балахнова, все испытания прежде всего стали для него личными и профессиональными челленджами.

В январе 2020 года Александр вместе с семьей переехал в Николаев из столицы, кардинально изменив не только свою жизнь, но и, как показало время, развитие пивоварни. Его становление как директора пришлось на ковид, переход на работу в онлайне, затем - войну, обстрелы, релокацию, снова возвращение в город на Южном Буге и восстановление поврежденного производства. Перезапуск пивоварни, налаживание процесса пивоварения, переживание тревог и забота о сотрудниках - эти четыре года жизни в новой роли были полны челленджей и испытаний. Но оно того стоило, утверждает Александр.

"Для меня важно расти в рамках компании, а не только в рамках своей функции. Возможно, переход в совершенно другое направление был несколько рискованным. И я серьезно взвешивал возможные последствия своего решения. Однако я принял решение в пользу роста. И хотя профессиональная трансформация из юриспруденции в производство далась мне непросто, я ни дня не жалел об этом. И сейчас на пивоварне я чувствую себя полностью реализованным. И счастливым", - делится он своей историей.

О сногсшибательной истории юриста, который стал пивоваром, переехал из Киева в Николаев и теперь руководит крупным Николаевским предприятием, читайте в материале: https://mind.ua/openmind/20271311-z-yuristiv-u-brovari-yak-yuriskonsult-stav-direktorom-brovarni.