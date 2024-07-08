Будет новый оборонный пакет от Польши для Украины. Также страны работают вместе над усилением украинской ПВО. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве, передает УНН.

Будет новый оборонный пакет Польши для Украины. Мы работаем вместе и над усилением нашей ПВО и очевидно, что это первые приоритеты, сейчас мы с господином премьером подписали соглашение по безопасности. Соглашение важное, мощное. Соглашение между Украиной и Польшей действительно амбициозное, которое во многом поможет нам защищать жизни наших людей - сказал Зеленский.

Зеленский также сообщил, что в подписанном соглашении по безопасности есть оборонное сотрудничество.

Всего за время войны Польша предоставила Украине уже 44 пакета оружия, боеприпасов. В течение этого года будет еще несколько пакетов, мы рассчитываем на это и готовим дальнейшее развитие сотрудничества между оборонными компаниями наших государств - рассказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали соглашение по безопасности. Документ предусматривает возможность перехвата российских ракет и беспилотников, а Польша рассматривает возможность передачи Украине не менее 14 истребителей МиГ-29.

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