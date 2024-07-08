Польша снова поднимала авиацию из-за российских ударов по Украине
Киев • УНН
Польша предупреждает жителей о полетах военных самолетов в юго-восточных регионах из-за российских ударов по Западной Украине.
Командование вооруженных сил Польши предупредило жителей о полетах военной авиации в юго-восточных районах страны в связи с российскими ударами по территории Украины, передает УНН.
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"Сегодня ночью наблюдалась интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации, связанная, в частности, с нанесением ударов по целям, расположенным на западе украинской территории", - говорится в сообщении.
По данным польских военных, в последний раз подобная повышенная активность, когда российские войска наносили удары по западным регионам Украины, была зафиксирована в ночь с 21 на 22 июня.
"Все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши были активированы, а оперативное командование Вооруженных сил ведет постоянный мониторинг ситуации", - добавили военные.
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