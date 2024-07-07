Авиация и ракетные войска Сил обороны поразили вражеский пункт управления дронов
Киев • УНН
Украинские войска поразили российский центр управления беспилотниками, зенитную установку и нанесли значительные потери российским войскам.
За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили две артиллерийские системы врага, зенитно-ракетный комплекс "Бук" российской армии, их пункт управления беспилотников и 22 района сосредоточения личного состава российской армии. Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает УНН.
Детали
В целом, по данным Генштаба, за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1150 человек.
Также наши воины обезвредили 2 танка, 16 боевых бронированных машин, 40 артиллерийских систем, 1 средство ПВО, 53 БпЛА ОТР, одну крылатую ракету, 50 автомобилей и 16 единиц специальной техники.
Еще плюс 1150 оккупантов и 16 бронированных машин: Генштаб обновил данные о потерях врага7 июля 2024, 04:34 • 10575 просмотров