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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Авиация и ракетные войска Сил обороны поразили вражеский пункт управления дронов

Авиация и ракетные войска Сил обороны поразили вражеский пункт управления дронов

Киев  •  УНН

7 июля 2024, 05:51  •  462 просмотра

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Украинские войска поразили российский центр управления беспилотниками, зенитную установку и нанесли значительные потери российским войскам.

За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили две артиллерийские системы врага, зенитно-ракетный комплекс "Бук" российской армии, их пункт управления беспилотников и 22 района сосредоточения личного состава российской армии.  Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает УНН.

Детали

В целом, по данным Генштаба, за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1150 человек.

Также наши воины обезвредили 2 танка, 16 боевых бронированных машин, 40 артиллерийских систем, 1 средство ПВО, 53 БпЛА ОТР, одну крылатую ракету, 50 автомобилей и 16 единиц специальной техники.

Еще плюс 1150 оккупантов и 16 бронированных машин: Генштаб обновил данные о потерях врага7 июля 2024, 04:34 • 10575 просмотров

Лилия Подоляк

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