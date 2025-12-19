От Нью-Йорка до Эр-Рияда: как WhiteBIT масштабировала украинскую Web3-экспертизу в 2025 году

$42.340.00
Доставка танков M1A1 Abrams из Австралии в Украину: журналисты рассказали эксклюзивные подробности
Эксклюзив
14:21 • 9630 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
14:08 • 10565 просмотра
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
12:39 • 11944 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
12:26 • 14383 просмотра
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
12:10 • 12005 просмотра
Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности
Эксклюзив
11:39 • 17886 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
11:08 • 10697 просмотра
СБУ впервые поразила танкер российского «теневого флота» в нейтральных водах Средиземного моряVideo
10:10 • 8244 просмотра
"Прямая линия" путина 2025 года: диктатор выдал новые лживые заявления и отказался от прекращения войныVideo
Эксклюзив
19 декабря, 09:00 • 24844 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
14:21 • 9630 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
11:39 • 17886 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo11:05 • 19309 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
19 декабря, 09:00 • 24844 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
18 декабря, 15:30 • 51234 просмотра
От Нью-Йорка до Эр-Рияда: как WhiteBIT масштабировала украинскую Web3-экспертизу в 2025 году

Киев • УНН

 • 204 просмотра

2025 год стал периодом фундаментального институционального прорыва для WhiteBIT, которая трансформировалась в глобальную финтех-экосистему W Group. Компания с украинскими корнями, являющаяся крупнейшей европейской криптобиржей по трафику, сейчас объединяет 8 финтех-компаний и имеет 35 миллионов пользователей в 150 странах.

От Нью-Йорка до Эр-Рияда: как WhiteBIT масштабировала украинскую Web3-экспертизу в 2025 году

2025 год стал периодом фундаментального институционального прорыва для WhiteBIT. Компания с украинскими корнями, являющаяся крупнейшей европейской криптобиржей по трафику, отметила свою седьмую годовщину масштабной трансформацией в глобальную финтех-экосистему W Group. W Group сейчас объединяет 8 финтех-компаний, включая WhiteBIT, и имеет 35 миллионов пользователей в 150 странах. На примере этого кейса можно проследить, как украинская технологическая экспертиза утверждается на высшем мировом уровне, задавая эталоны на рынках США и Ближнего Востока, передает УНН.

Институциональное признание и глобальная экспансия

Настоящим "знаком качества" для продукта стало декабрьское решение S&P Dow Jones. Впервые в истории нативная монета биржи с украинскими корнями — WBT — вошла в пять ведущих мировых криптовалютных индексов. Это финансовое признание, которое приравнивает цифровую монету компании к стандартам, по которым работают крупнейшие институциональные инвесторы планеты.

Параллельно с этим WhiteBIT осуществила стратегический выход на американский рынок, открыв отдельное представительство WhiteBIT US в Нью-Йорке и получив операционные лицензии. Вместе с расширением деятельности в Австралии, Аргентине, Бразилии, эти шаги окончательно закрепили статус компании как игрока мирового масштаба.

WhiteBIT на Таймс-сквер

Стратегическая экспертиза: от Киева до Эр-Рияда

Доверие к украинским разработчикам материализовалось в историческом соглашении с принцем Саудовской Аравии. В рамках инициативы Vision 2030 WhiteBIT предоставит технологическое проектирование инфраструктуры для королевства. Эксперты компании будут привлечены к токенизации фондового рынка Саудовской Аравии, разработке концепции цифровой валюты центрального банка (CBDC) и созданию национальных дата-центров. Таким образом, украинская Web3-экспертиза становится фундаментом для построения финансовой инфраструктуры одной из самых мощных экономик мира.

Владимир Носов, основатель и СЕО WhiteBIT и Его Королевское Высочество принц Наиф бин Абдулла бин Сауд, принц Саудовской Аравии

Массовое внедрение блокчейн-технологий в спорте и жизни

Миссия массового внедрения криптовалют в 2025 году перешла от теории к конкретным цифрам. Благодаря партнерству с Национальной сборной Украины по футболу и интеграции криптооплат через сервисы M-Ticket и Ticketsbox, доля билетов на матчи Сборной, приобретенных за цифровые активы, выросла до впечатляющих 8,5%.

Свою стратегию присутствия в глобальном спорте компания подкрепила также подписанием соглашения с футбольным клубом "Ювентус" и проведением первого в мире международного трейдингового турнира International Crypto Trading Cup (ICTC 2025).

Матч "Украина - Азербайджан", Краков, 13 октября 2025

Ответственный бизнес: образование и благотворительность

WhiteBIT продолжает системно инвестировать в будущее через поддержку образования и сохранение культурного наследия. Совместно с Киево-Могилянской академией компания развивает магистерскую программу "Блокчейн-технологии". В этом году выпуск студентов состоялся в метавселенной, а дипломы были выданы в формате NFT-сертификатов на собственном блокчейне биржи Whitechain.

Помимо образовательных проектов, компания финансирует восстановление исторических Братских келий НаУКМА, где расположен факультет информатики. Завершение работ позволит создать здесь современное образовательное пространство, направленное на повышение квалификации ИТ-специалистов и обеспечение общей потребности украинской ИТ-индустрии в профессиональных кадрах.

Выпуск в метавселенной, КМА и WhiteBIT

Вопрос благотворительности остается приоритетом: за 2025 год WhiteBIT пожертвовала почти 12 млн грн, а общая сумма помощи с начала полномасштабного вторжения превысила 468 миллионов гривен собственных средств. Кроме того, технологические решения компании позволили собрать более $160 млн на нужды армии через крупнейшие благотворительные фонды страны.

"2025-й был очень результативным для WhiteBIT. В этом году мы представили W Group, масштабировав бизнес от одной криптобиржи до целой финтех-экосистемы, вышли на новые рынки и подписали громкие партнерства. Наши бизнес-амбиции не знают границ, и в 2026-м мы продолжим строить новый инновационный мир финансов," – Владимир Носов, основатель и СЕО WhiteBIT, президент W Group.

Лилия Подоляк

Новости Бизнеса