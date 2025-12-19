Від Нью-Йорка до Ер-Ріяда: як WhiteBIT масштабувала українську Web3-експертизу в 2025 році

$42.340.00
49.590.04
ukenru
Ексклюзив
14:21 • 5522 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
14:08 • 7126 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
12:39 • 10619 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
12:26 • 13196 перегляди
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
12:10 • 11139 перегляди
Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки
Ексклюзив
11:39 • 16632 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
11:08 • 10439 перегляди
СБУ вперше уразила танкер російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моряVideo
10:10 • 8022 перегляди
"Пряма лінія" путіна 2025 року: диктатор видав нові брехливі заяви та відмовився від припинення війниVideo
Ексклюзив
19 грудня, 09:00 • 23992 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 06:45 • 20242 перегляди
Компенсація військовим 50% першого внеску по єОселі: уряд досі не розробив відповідний порядок
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1м/с
89%
759мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Прикордонники рф перетнули лінію контролю на кордоні Естонії та росії19 грудня, 05:23 • 13389 перегляди
У військових частинах розпочали тестувати систему "Майно": що передбачається09:27 • 8238 перегляди
На Одещині після атаки рф рух трасою Одеса-Рені зупинено, низку пунктів пропуску на кордоні закрито: що треба знати10:04 • 17438 перегляди
За мільйонні розтрати "на Буковель, хрестини, алкоголь" отримали підозри троє голів профспілок: Генпрокурор Кравченко виклав записи розмов фігурантівVideo10:41 • 14987 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo11:05 • 17237 перегляди
Публікації
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
14:21 • 5522 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
11:39 • 16632 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo11:05 • 17614 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 09:00 • 23992 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 50455 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Кароль Навроцький
Віталій Кім
Актуальні місця
Україна
Одеса
Польща
Білорусь
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 56818 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 38818 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 37286 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 43636 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 48619 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Орлан-10
Економіст (журнал)

Від Нью-Йорка до Ер-Ріяда: як WhiteBIT масштабувала українську Web3-експертизу в 2025 році

Київ • УНН

 • 28 перегляди

2025 рік став періодом фундаментального інституційного прориву для WhiteBIT, яка трансформувалася у глобальну фінтех-екосистему W Group. Компанія з українським корінням, що є найбільшою європейською криптобіржею за трафіком, наразі об'єднує 8 фінтех компаній та має 35 мільйонів користувачів у 150 країнах.

Від Нью-Йорка до Ер-Ріяда: як WhiteBIT масштабувала українську Web3-експертизу в 2025 році

2025 рік став періодом фундаментального інституційного прориву для WhiteBIT. Компанія з українським корінням, яка є найбільшою європейською криптобіржею за трафіком, відзначила свою сьому річницю масштабною трансформацією у глобальну фінтех-екосистему W Group. W Group наразі обʼєднує 8 фінтех компаній включно з WhiteBIT та має 35 мільйонів користувачів у 150 країнах. На прикладі цього кейсу можна простежити, як українська технологічна експертиза утверджується на найвищому світовому рівні, задаючи еталони на ринках США та Близького Сходу, передає УНН.

Інституційне визнання та глобальна експансія

Справжнім "знаком якості" для продукту стало грудневе рішення S&P Dow Jones. Вперше в історії нативна монета біржі з українським корінням — WBT — увійшла до п’яти провідних світових криптовалютних індексів. Це фінансове визнання, яке прирівнює цифрову монету компанії до стандартів, за якими працюють найбільші інституційні інвестори планети.

Паралельно з цим WhiteBIT здійснила стратегічний вихід на американський ринок, відкривши окреме представництво WhiteBIT US у Нью-Йорку та отримавши операційні ліцензії. Разом із розширенням діяльності в Австралії, Аргентині, Бразилії, ці кроки остаточно закріпили статус компанії як гравця світового масштабу.

WhiteBIT на Таймс-сквер

Стратегічна експертиза: від Києва до Ер-Ріяда

Довіра до українських розробників матеріалізувалася в історичній угоді з принцом Саудівської Аравії. У межах ініціативи Vision 2030 WhiteBIT надасть технологічне проєктування інфраструктури для королівства. Експерти компанії будуть залучені до токенізації фондового ринку Саудівської Аравії, розробки концепції цифрової валюти центрального банку (CBDC) та створення національних датацентрів. Таким чином, українська Web3-експертиза стає фундаментом для побудови фінансової інфраструктури однієї з найпотужніших економік світу.

Володимир Носов, засновник та СЕО WhiteBIT та Його Королівська Високість принц Наїф бін Абдулла бін Сауд, принц Саудівської Аравії

Масове впровадження блокчейн-технологій у спорті та житті

Місія масового впровадження криптовалют у 2025 році перейшла від теорії до конкретних цифр. Завдяки партнерству з Національною збірною України з футболу та інтеграції криптооплат через сервіси M-Ticket і Ticketsbox, частка квитків на матчі Збірної, придбаних за цифрові активи, зросла до вражаючих 8,5%.

Свою стратегію присутності у глобальному спорті компанія підкріпила також підписанням угоди з футбольним клубом "Ювентус" та проведенням першого у світі міжнародного трейдингового турніру International Crypto Trading Cup (ICTC 2025).

Матч "Україна - Азербайджан", Краків, 13 жовтня 2025

Відповідальний бізнес: освіта та благодійність

WhiteBIT продовжує системно інвестувати у майбутнє через підтримку освіти та збереження культурної спадщини. Спільно з Києво-Могилянською академією компанія розвиває магістерську програму "Блокчейн-технології". Цього року випуск студентів відбувся у метавсесвіті, а дипломи були видані у форматі NFT-сертифікатів на власному блокчейні біржі Whitechain.

Окрім освітніх проєктів, компанія фінансує відновлення історичних Братських келій НаУКМА,  де розташовано факультет інформатики. Завершення робіт дозволить створити тут сучасний освітній простір, спрямований на підвищення кваліфікації ІТ-фахівців і забезпечення загальної потреби української ІТ-індустрії в професійних кадрах.

Випуск в метавсесвіті, КМА та WhiteBIT

Питання благодійності залишається пріоритетом: за 2025 рік WhiteBIT задонатила майже 12 млн грн, а загальна сума допомоги з початку повномасштабного вторгнення перевищила 468 мільйонів гривень власних коштів. Крім того, технологічні рішення компанії дозволили зібрати понад $160 млн на потреби армії через найбільші благодійні фонди країни.

"2025-й був дуже результативним для WhiteBIT. В цьому році ми презентували W Group, масштабувавши бізнес від однієї криптобіржі до цілої фінтех-екосистеми, вийшли на нові ринки та підписали гучні партнерства. Наші бізнес-амбіції не знають меж, і у 2026-му ми продовжимо будувати новий інноваційний світ фінансів," – Володимир Носов, засновник і СЕО WhiteBIT, президент W Group.

Лілія Подоляк

Новини Бізнесу