Освобожденные из плена украинцы смогут бесплатно восстановить водительские документы - Клименко

Граждане Украины, пережившие российский плен или незаконное лишение свободы в результате войны, могут бесплатно восстановить утраченное водительское удостоверение или свидетельство о регистрации в сервисных центрах Министерства внутренних дел. Об этом сообщил в соцсетях глава ведомства Игорь Клименко, передает УНН.

Детали

Это решение принял Кабинет министров. Воспользоваться правом бесплатного восстановления документов можно будет один раз в течение года после освобождения из плена.

Кроме того, урегулирован вопрос, с которым сегодня сталкиваются семьи людей, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Опекуны, назначенные для управления имуществом таких лиц, имеют возможность восстанавливать, в частности, свидетельство о регистрации транспортного средства на имя пропавшего без вести лица и законно управлять этим имуществом в интересах собственника - отметил Клименко.

Напомним

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец встретился с новым российским омбудсменом яной лантратовой. Переговоры продолжались более трех часов. В ходе встречи удалось договориться продолжить все положительные наработки, которых удалось достичь ранее.

Несмотря на отсутствие дипломатических отношений между странами из-за российской агрессии против Украины, стороны договорились верифицировать списки и напрямую обмениваться официальными справками.