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Образовательный комитет назвал вузы, где учатся "отличники" ВНО-2021: они получат 100 тыс. грн госпремии

Киев • УНН

 • 17495 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций обнародовал названия высших учебных заведений, что выбрали 30 лучших участников внешнего независимого оценивания - 2021, которые претендуют на ежегодную премию ВР лучшим участникам ВНО. Информацию в своем Telegram-канале обнародовал председатель комитета Сергей Бабак, пишет УНН.

Образовательный комитет назвал вузы, где учатся "отличники" ВНО-2021: они получат 100 тыс. грн госпремии

Детали

Отмечается, что минимальный совокупный балл, который дал возможность претендовать на премию в размере 100 тысяч гривен, составил 792 балла. Максимальный в этом году - 798 баллов.

Среди участников - 14 парней и 16 девушек.

Откуда они:

  • Львовская область — 8,
  • Киев — 5,
  • Харьковская область — 3,
  • Одесская область — 2,
  • Полтавская область — 2,
  • Черновицкая область — 2,
  • Волынская Днепропетровская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Николаевская, Тернопольская, Херсонская области — по 1 человеку.

Поступили в университет в своей области — 17 человек, в другую область — 13 человек.

Сколько предметов они сдали на 200 баллов:

  • Три предмета — 1 человек
  • Два предмета — 9 человек
  • Один предмет — 20 человек

Человек, сдавший 3 предмета на 200 баллов, в итоге набрал 796 баллов и занял 4-8 место среди всех.

Какие украинские университеты они выбрали:

  • Киевский национальный университет им. Шевченко — 8 человек
  • Частное учреждение высшего образования “Украинский католический университет” — 4 человека
  • Харьковский национальный университет радиоэлектроники — 3 человека
  • НТУУ “КПИ им. Игоря Сикорского” — 3 человека
  • Харьковский национальный университет им. Каразина — 2 человека
  • Национальный медицинский университет им. Богомольца — 2 человека
  • Национальный университет “Киево-Могилянская академия” — 2 человека

Остальные — по 1.

Частный университет выбрали 4 из 30 лучших выпускников.

Какие специальности выбрали:

  • 121 Инженерия программного обеспечения — 8 человек
  • 122 Компьютерные науки — 6 человек
  • 113 Прикладная математика — 4 человека
  • 105 Прикладная физика и наноматериалы — 2 человека
  • 221 Стоматология — 2 человека

Остальные — по 1.

Лишь 1 человек выбрал экономику, ни один не выбрал правоведение.

Контекст

29 января 2021 года парламентарии приняли проект постановления, которым предусматривается предоставление премий ВР в 100 тыс. грн для лучших участников ВНО.

Предусматривается введение с 2021 года тридцати премий Верховной Рады Украины для лучших участников внешнего независимого оценивания результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования, в размере одной премии в 100 тыс. грн.

Украинские Национальные Новости

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