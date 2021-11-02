Образовательный комитет назвал вузы, где учатся "отличники" ВНО-2021: они получат 100 тыс. грн госпремии
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций обнародовал названия высших учебных заведений, что выбрали 30 лучших участников внешнего независимого оценивания - 2021, которые претендуют на ежегодную премию ВР лучшим участникам ВНО. Информацию в своем Telegram-канале обнародовал председатель комитета Сергей Бабак, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что минимальный совокупный балл, который дал возможность претендовать на премию в размере 100 тысяч гривен, составил 792 балла. Максимальный в этом году - 798 баллов.
Среди участников - 14 парней и 16 девушек.
Откуда они:
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- Львовская область — 8,
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- Киев — 5,
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- Харьковская область — 3,
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- Одесская область — 2,
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- Полтавская область — 2,
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- Черновицкая область — 2,
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- Волынская Днепропетровская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Николаевская, Тернопольская, Херсонская области — по 1 человеку.
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Поступили в университет в своей области — 17 человек, в другую область — 13 человек.
Сколько предметов они сдали на 200 баллов:
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- Три предмета — 1 человек
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- Два предмета — 9 человек
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- Один предмет — 20 человек
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Человек, сдавший 3 предмета на 200 баллов, в итоге набрал 796 баллов и занял 4-8 место среди всех.
Какие украинские университеты они выбрали:
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- Киевский национальный университет им. Шевченко — 8 человек
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- Частное учреждение высшего образования “Украинский католический университет” — 4 человека
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- Харьковский национальный университет радиоэлектроники — 3 человека
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- НТУУ “КПИ им. Игоря Сикорского” — 3 человека
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- Харьковский национальный университет им. Каразина — 2 человека
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- Национальный медицинский университет им. Богомольца — 2 человека
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- Национальный университет “Киево-Могилянская академия” — 2 человека
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Остальные — по 1.
Частный университет выбрали 4 из 30 лучших выпускников.
Какие специальности выбрали:
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- 121 Инженерия программного обеспечения — 8 человек
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- 122 Компьютерные науки — 6 человек
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- 113 Прикладная математика — 4 человека
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- 105 Прикладная физика и наноматериалы — 2 человека
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- 221 Стоматология — 2 человека
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Остальные — по 1.
Лишь 1 человек выбрал экономику, ни один не выбрал правоведение.
Контекст
29 января 2021 года парламентарии приняли проект постановления, которым предусматривается предоставление премий ВР в 100 тыс. грн для лучших участников ВНО.
Предусматривается введение с 2021 года тридцати премий Верховной Рады Украины для лучших участников внешнего независимого оценивания результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования, в размере одной премии в 100 тыс. грн.