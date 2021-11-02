Освітній комітет назвав виші, де навчаються "відмінники" ЗНО-2021: вони отримають 100 тис. грн держпремії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій оприлюднив назви вищих навчальних закладів, що обрали 30 найкращих учасників зовнішнього незалежного оцінювання - 2021, які претендують на щорічну премію ВР найкращим учасникам ЗНО. Інформацію у своєму Telegram-каналі оприлюднив голова комітету Сергій Бабак, пише УНН.
Деталі
Наголошується, що мінімальний сукупний бал, який дав можливість претендувати на премію у розмірі 100 тисяч гривень сягнув 792 бали. Максимальний цього року — 798 балів.
Серед учасників — 14 хлопців і 16 дівчат.
Звідки вони:
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- Львівська область — 8,
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- Київ — 5,
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- Харківська область — 3,
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- Одеська область — 2,
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- Полтавська область — 2,
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- Чернівецька область — 2,
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- Волинська, Дніпропетровська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Миколаївська, Тернопільська, Херсонська області — по 1 особі.
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Вступили в університет в своїй області — 17 осіб, в іншу область — 13 осіб.
Скільки предметів вони склали на 200 балів:
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- Три предмети — 1 особа
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- Два предмети — 9 осіб
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- Один предмет — 20 осіб
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Особа, яка склала 3 предмети на 200 балів, в підсумку набрала 796 балів і посіла 4-8 місце серед усіх.
Які українські університети вони обрали:
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- Київський національний університет ім. Шевченка — 8 осіб
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- Приватний заклад вищої освіти “Український католицький університет” — 4 особи
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- Харківський національний університет радіоелектроніки — 3 особи
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- НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського” — 3 особи
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- Харківський національний університет ім.Каразина — 2 особи
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- Національний медичний університет ім. Богомольця — 2 особи
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- Національний університет “Києво-Могилянська академія” — 2 особи
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Інші — по 1.
Приватний університет обрали 4 з 30 найкращих випускників.
Які спеціальності обрали:
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- 121 Інженерія програмного забезпечення — 8 осіб
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- 122 Комп’ютерні науки — 6 осіб
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- 113 Прикладна математика — 4 особи
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- 105 Прикладна фізика та наноматеріали — 2 особи
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- 221 Стоматологія — 2 особи
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Інші — по 1.
Лише 1 особа обрала економіку, жодна не обрала правознавство.
Контекст
29 січня 2021 року парламентарі ухвалили проект постанови, яким передбачається надання премій ВР у 100 тис. грн для найкращих учасників ЗНО.
Передбачається запровадження з 2021 року тридцяти премій Верховної Ради України для найкращих учасників зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти у розмірі однієї премії в 100 тис. грн.