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Освітній комітет назвав виші, де навчаються "відмінники" ЗНО-2021: вони отримають 100 тис. грн держпремії

Київ • УНН

 • 17495 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій оприлюднив назви вищих навчальних закладів, що обрали 30 найкращих учасників зовнішнього незалежного оцінювання - 2021, які претендують на щорічну премію ВР найкращим учасникам ЗНО. Інформацію у своєму Telegram-каналі оприлюднив голова комітету Сергій Бабак, пише УНН.

Освітній комітет назвав виші, де навчаються "відмінники" ЗНО-2021: вони отримають 100 тис. грн держпремії

Деталі

Наголошується, що мінімальний сукупний бал, який дав можливість претендувати на премію у розмірі 100 тисяч гривень сягнув 792 бали. Максимальний цього року — 798 балів.

Серед учасників — 14 хлопців і 16 дівчат.

Звідки вони:

  • Львівська область — 8,
  • Київ — 5,
  • Харківська область — 3,
  • Одеська область — 2,
  • Полтавська область — 2,
  • Чернівецька область — 2,
  • Волинська, Дніпропетровська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Миколаївська, Тернопільська, Херсонська області — по 1 особі.

Вступили в університет в своїй області — 17 осіб, в іншу область — 13 осіб.

Скільки предметів вони склали на 200 балів:

  • Три предмети — 1 особа
  • Два предмети — 9 осіб
  • Один предмет — 20 осіб

Особа, яка склала 3 предмети на 200 балів, в підсумку набрала 796 балів і посіла 4-8 місце серед усіх.

Які українські університети вони обрали:

  • Київський національний університет ім. Шевченка — 8 осіб
  • Приватний заклад вищої освіти “Український католицький університет” — 4 особи
  • Харківський національний університет радіоелектроніки — 3 особи
  • НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського” — 3 особи
  • Харківський національний університет ім.Каразина — 2 особи
  • Національний медичний університет ім. Богомольця — 2 особи
  • Національний університет “Києво-Могилянська академія” — 2 особи

Інші — по 1.

Приватний університет обрали 4 з 30 найкращих випускників.

Які спеціальності обрали:

  • 121 Інженерія програмного забезпечення — 8 осіб
  • 122 Комп’ютерні науки — 6 осіб
  • 113 Прикладна математика — 4 особи
  • 105 Прикладна фізика та наноматеріали — 2 особи
  • 221 Стоматологія — 2 особи

Інші — по 1.

Лише 1 особа обрала економіку, жодна не обрала правознавство.

Контекст

29 січня 2021 року парламентарі ухвалили проект постанови, яким передбачається надання премій ВР у 100 тис. грн для найкращих учасників ЗНО.

Передбачається запровадження з 2021 року тридцяти премій Верховної Ради України для найкращих учасників зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти у розмірі однієї премії в 100 тис. грн.

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