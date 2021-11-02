Освітній комітет назвав виші, де навчаються "відмінники" ЗНО-2021: вони отримають 100 тис. грн держпремії

Деталі

Наголошується, що мінімальний сукупний бал, який дав можливість претендувати на премію у розмірі 100 тисяч гривень сягнув 792 бали. Максимальний цього року — 798 балів.

Серед учасників — 14 хлопців і 16 дівчат.

Звідки вони:



Львівська область — 8,



Київ — 5,



Харківська область — 3,



Одеська область — 2,



Полтавська область — 2,



Чернівецька область — 2,



Волинська, Дніпропетровська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Миколаївська, Тернопільська, Херсонська області — по 1 особі.



Вступили в університет в своїй області — 17 осіб, в іншу область — 13 осіб.

Скільки предметів вони склали на 200 балів:



Три предмети — 1 особа



Два предмети — 9 осіб



Один предмет — 20 осіб



Особа, яка склала 3 предмети на 200 балів, в підсумку набрала 796 балів і посіла 4-8 місце серед усіх.

Які українські університети вони обрали:



Київський національний університет ім. Шевченка — 8 осіб



Приватний заклад вищої освіти “Український католицький університет” — 4 особи



Харківський національний університет радіоелектроніки — 3 особи



НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського” — 3 особи



Харківський національний університет ім.Каразина — 2 особи



Національний медичний університет ім. Богомольця — 2 особи



Національний університет “Києво-Могилянська академія” — 2 особи



Інші — по 1.

Приватний університет обрали 4 з 30 найкращих випускників.

Які спеціальності обрали:



121 Інженерія програмного забезпечення — 8 осіб



122 Комп’ютерні науки — 6 осіб



113 Прикладна математика — 4 особи



105 Прикладна фізика та наноматеріали — 2 особи



221 Стоматологія — 2 особи



Інші — по 1.

Лише 1 особа обрала економіку, жодна не обрала правознавство.

Контекст

29 січня 2021 року парламентарі ухвалили проект постанови, яким передбачається надання премій ВР у 100 тис. грн для найкращих учасників ЗНО.

Передбачається запровадження з 2021 року тридцяти премій Верховної Ради України для найкращих учасників зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти у розмірі однієї премії в 100 тис. грн.