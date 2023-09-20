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ОСУВ "Таврия": выполнили более тысячи огневых задач. Уничтожили более трех сотен оккупантов — Тарнавский

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 сентября. УНН. Оперативно-стратегическая группировка войск “Таврия" в течение суток выполнили более 1200 огневых задач, и уничтожили более 300 захватчиков. О результативности работы украинских военных отчитался командующий Александр Тарнавский, передает УНН.

Цитата

“На Таврическом направлении продолжается работа Сил обороны. В общем, за прошедшие сутки враг 18 раз атаковал наши позиции и совершил 830 обстрелов, нанес 1 ракетный и 23 авиаударов. Артиллерийские подразделения Сил обороны таврийского направления в течение суток выполнили 1232 огневых задачи”, — отметил Тарнавский.

Детали

За последние сутки потери врага составили 325 человек (безвозвратные — 130, раненые — 194, плен — 1).

Уничтожено 48 единиц военной техники противника.

В частности, 3 танка, 8 ББМ, 7 артиллерийских систем и минометов, 1 РСЗО, 14 БпЛА, 15 единиц автомобильной техники.

Также уничтожен 1 склад боеприпасов и 1 другой важный объект врага.

Напомним

Накануне, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел совещание с командующими и командирами бригад ОСУВ “Таврия”. Он поблагодарил военных за службу, и отметил, что несмотря на яростное сопротивление врага, наши защитники продолжают контрнаступление, и освобождают украинские территории.

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