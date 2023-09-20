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ОСУВ “Таврія”: виконали понад тисячу вогневих завдань. Знищили більше трьох сотень окупантів — Тарнавський

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Оперативно-стратегічне угруповання військ “Таврія" впродовж доби виконали понад 1200 вогневих завдань, та знищили понад 300 загарбників. Про результативність роботи українських військових прозвітував командувач Олександр Тарнавський, передає УНН.

Цитата

“На Таврійському напрямку триває робота Сил оборони. Загалом, протягом минулої доби ворог 18 разів атакував наші позиції та здійснив 830 обстрілів, завдав 1 ракетного та 23 авіаударів. Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1232 вогневих завдання”, — зазначив Тарнавський.

Деталі

За останню добу втрати ворога склали 325 осіб (безповоротні — 130, поранені — 194, полон — 1).

Знищено 48 одиниць військової техніки противника.

Зокрема, 3 танки, 8 ББМ, 7 артилерійських систем та мінометів, 1 РСЗВ, 14 БпЛА, 15 одиниць автомобільної техніки.

Також знищено 1 склад боєприпасів та 1 інший важливий об’єкт ворога.

Нагадаємо

Напередодні, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів нараду із командувачами та командирами бригад оперативно-стратегічного угруповання ОСУВ “Таврія”. Він подякував військовим за службу, та відзначив, що попри шалений спротив ворога, наші захисники продовжують вести наступальні дії, та визволяють українські території.

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