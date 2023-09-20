ОСУВ “Таврія”: виконали понад тисячу вогневих завдань. Знищили більше трьох сотень окупантів — Тарнавський

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“На Таврійському напрямку триває робота Сил оборони. Загалом, протягом минулої доби ворог 18 разів атакував наші позиції та здійснив 830 обстрілів, завдав 1 ракетного та 23 авіаударів. Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1232 вогневих завдання”, — зазначив Тарнавський.

Деталі

За останню добу втрати ворога склали 325 осіб (безповоротні — 130, поранені — 194, полон — 1).

Знищено 48 одиниць військової техніки противника.

Зокрема, 3 танки, 8 ББМ, 7 артилерійських систем та мінометів, 1 РСЗВ, 14 БпЛА, 15 одиниць автомобільної техніки.

Також знищено 1 склад боєприпасів та 1 інший важливий об’єкт ворога.

Нагадаємо

Напередодні, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів нараду із командувачами та командирами бригад оперативно-стратегічного угруповання ОСУВ “Таврія”. Він подякував військовим за службу, та відзначив, що попри шалений спротив ворога, наші захисники продовжують вести наступальні дії, та визволяють українські території.