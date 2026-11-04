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Чаевые через QR-код — нужно ли платить налоги

Киев • УНН

 • 452 просмотра

Чаевые считаются доходом и облагаются налогом по ставке 23%. Если средства поступают на личную карту, налоги уплачивает получатель.

Чаевые через QR-код — нужно ли платить налоги

Начиная с 2020 года, когда в Украине на фоне пандемии коронавируса заведения общественного питания перешли на онлайн-меню и карточные расчёты, чаевые персоналу всё чаще оставляют через терминал, QR-код или отправляют переводом на карту. Однако, как объясняет Государственная налоговая служба, чаевые закон считает доходом, поэтому с них придётся платить налоги. Порядок их уплаты  зависит от того, кто получает средства: человек непосредственно или заведение. 

УНН объясняет, как это работает и сколько и кому придётся платить. 

Почему чаевые облагаются налогом

Чаевые — это добровольное вознаграждение за обслуживание сверх стоимости заказа. Но добровольность платежа не делает его  не облагаемым налогом для получателя.

Для соответствующих доходов физического лица действуют две ставки: 18% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 5% военного сбора. Вместе это 23% суммы чаевых. Наличные или QR-код не отменяют налоговых обязательств. Решающее значение имеет то, через кого проходит платёж.

Чаевые на личную карту: кто платит 23%

Если QR-код ведёт на личную карту официанта, бармена или другого работника, деньги поступают ему непосредственно от клиента. В таком случае заведение не получает эту сумму, не отражает её в своей выручке и не удерживает с неё налоги.

По позиции ГНС, получатель должен самостоятельно включить такие чаевые в годовой налогооблагаемый доход, подать декларацию об имущественном состоянии и доходах и уплатить НДФЛ и военный сбор. Например, если в течение определённого времени работнику перевели 1 000 гривен чаевых, налог составит 180 гривен, а военный сбор — 50 гривен. Всего нужно уплатить 230 гривен. После налогообложения из этой тысячи фактически остаётся 770 гривен.

Что делать, если чаевые поступают на счёт ресторана

Другая ситуация — когда посетитель добавляет чаевые к общему счёту или переводит их на счёт предприятия или ФЛП. Сначала средства получает заведение, поэтому оно должно надлежащим образом отразить их в учёте. Если впоследствии эти деньги выплачивают работнику как часть вознаграждения за труд, заведение выступает налоговым агентом. Оно удерживает из выплаты 18% НДФЛ и 5% военного сбора и перечисляет их в бюджет. Работнику повторно декларировать именно этот доход и второй раз платить с него налоги не нужно.

Когда выплату оформляют как зарплату, у работодателя также возникает обязанность начислить единый социальный взнос по установленным правилам. Поэтому владельцу ресторана необходимо  правильно организовать  учёт безналичных чаевых и их передачу персоналу.

Как правильно декларировать чаевые

Работнику, который получал деньги от клиентов непосредственно, стоит регулярно фиксировать суммы поступлений. Помочь могут банковские выписки, история платежей и собственный учёт чаевых. Так проще определить годовой доход.

По общим правилам декларацию об имущественном состоянии и доходах подают до 1 мая года, следующего за отчётным, а указанные в ней налоги уплачивают до 1 августа. Для чаевых, полученных в 2026 году, отчётность приходится на 2027 год с учётом правил переноса предельных сроков.

Подать декларацию можно через Электронный кабинет налогоплательщика, приложение "Моя налоговая", лично или по почте. При этом данные о чаевых, которые поступали напрямую от клиентов, следует проверить и при необходимости внести самостоятельно.

Что грозит за недекларированные доходы

Игнорирование обязанности декларировать чаевые может привести к штрафам. Налоговый кодекс предусматривает 340 гривен за неподачу или несвоевременную подачу декларации, а за повторное аналогичное нарушение в течение года — 1 020 гривен.

За просрочку уплаты согласованного налогового обязательства также могут применяться финансовые санкции. По общему правилу штраф составляет 5% погашенного налогового долга при задержке до 30 календарных дней и 10% — при большей задержке. При установленных законом условиях возможно начисление пени.

Электронные чаевые: что стоит учесть работникам и заведениям

Перед использованием QR-кода работнику стоит выяснить, куда именно поступают средства: на его личный счёт или на счёт ресторана. От этого зависит, кто будет отчитываться перед налоговой.

Заведениям целесообразно чётко определить порядок сбора и распределения чаевых, отражать поступления в соответствующих документах и сообщать персоналу, удержаны ли налоги при выплате. Работникам следует сохранять подтверждения выплат.

Напомним 

Ранее мы писали о том, что Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства.

Александра Василенко

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