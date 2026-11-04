Чайові через QR-код - чи треба платити податки

Починаючи від 2020 року, коли в Україні на фоні пандемії коронавірусу заклади громадського харчування перейшли на онлайн-меню та карткові розрахунки, чайові персоналу дедалі частіше залишають через термінал, QR-код або відправляють переказом на картку. Однак, як пояснює Державна податкова служба, чайові закон вважає доходом, тому з них доведеться платити податки. Порядок їх сплати залежить від того, хто отримує кошти: людина безпосередньо чи заклад.

УНН пояснює, як це працює та скільки й кому доведеться платити.

Чому чайові оподатковують

Чайові — це добровільна винагорода за обслуговування понад вартість замовлення. Але добровільність платежу не робить його неоподатковуваним для отримувача.

Для відповідних доходів фізичної особи діють дві ставки: 18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 5% військового збору. Разом це 23% суми чайових. Готівка чи QR-код не скасовують податкових зобов’язань. Вирішальним є те, через кого проходить платіж.

Чайові на особисту картку: хто платить 23%

Якщо QR-код веде на особисту картку офіціанта, бармена чи іншого працівника, гроші надходять йому безпосередньо від клієнта. У такому випадку заклад не отримує цієї суми, не відображає її у своїй виручці та не утримує з неї податки.

За позицією ДПС, отримувач повинен сам включити такі чайові до річного оподатковуваного доходу, подати декларацію про майновий стан і доходи та сплатити ПДФО й військовий збір. Наприклад, якщо протягом певного часу працівнику переказали 1 000 гривень чайових, податок становитиме 180 гривень, а військовий збір — 50 гривень. Загалом потрібно сплатити 230 гривень. Після оподаткування з цієї тисячі фактично залишається 770 гривень.

Що робити, якщо чайові надходять на рахунок ресторану

Інша ситуація — коли відвідувач додає чайові до загального рахунку або переказує їх на рахунок підприємства чи ФОП. Спершу кошти отримує заклад, тому він повинен належно відобразити їх в обліку. Якщо згодом ці гроші виплачують працівнику як частину винагороди за працю, заклад виступає податковим агентом. Він утримує із виплати 18% ПДФО та 5% військового збору й перераховує їх до бюджету. Працівникові повторно декларувати саме цей дохід і вдруге сплачувати з нього податки не потрібно.

Коли виплату оформляють як зарплату, у роботодавця також виникає обов’язок нарахувати єдиний соціальний внесок за встановленими правилами. Тому власнику ресторану необхідно правильно організувати облік безготівкових чайових і їх передачу персоналу.

Як правильно декларувати чайові

Працівнику, який отримував гроші від клієнтів безпосередньо, варто регулярно фіксувати суми надходжень. Допомогти можуть банківські виписки, історія платежів і власний облік чайових. Так простіше визначити річний дохід.

За загальними правилами декларацію про майновий стан і доходи подають до 1 травня року, наступного за звітним, а зазначені в ній податки сплачують до 1 серпня. Для чайових, отриманих у 2026 році, звітування припадає на 2027 рік, з урахуванням правил перенесення граничних строків.

Подати декларацію можна через Електронний кабінет платника податків, застосунок "Моя податкова", особисто або поштою. Водночас дані про чайові, які надходили напряму від клієнтів, слід перевірити й за потреби внести самостійно.

Що загрожує за незадекларовані доходи

Ігнорування обов’язку декларувати чайові може призвести до штрафів. Податковий кодекс передбачає 340 гривень за неподання або несвоєчасне подання декларації, а за повторне аналогічне порушення протягом року — 1 020 гривень.

За прострочення сплати узгодженого податкового зобов’язання також можуть застосовуватися фінансові санкції. За загальним правилом штраф становить 5% погашеного податкового боргу при затримці до 30 календарних днів і 10% — при більшій затримці. За встановлених законом умов можливе нарахування пені.

Електронні чайові: що варто врахувати працівникам і закладам

Перед використанням QR-коду працівнику варто з’ясувати, куди саме надходять кошти: на його особистий рахунок чи на рахунок ресторану. Від цього залежить, хто звітуватиме перед податковою.

Закладам доцільно чітко визначити порядок збору та розподілу чайових, відображати надходження у відповідних документах і повідомляти персоналу, чи утримані податки під час виплати. Працівникам слід зберігати підтвердження виплат.

Нагадаємо

Раніше ми писали про те, що Glovo автоматично списує тисячі на "чайові" за доставку і не повертає кошти.