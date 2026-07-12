Остатки ЧВК "Вагнер" во главе с сыном Пригожина создали наркоимперию в Африке - WSJ
Киев • УНН
Российские наемники контролируют золотые прииски в Центральной Африке, получая 180 млн долларов ежегодно. Они также зарабатывают на контрабанде трамадола в другие страны Африки.
Остатки российской частной военной компании "Вагнер" во главе с сыном Евгения Пригожина создали наркоимперию в Центральной Африке и контролируют наркотики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.
Детали
По данным издания, российские наемники контролируют золотые прииски в труднодоступных районах верховья реки Убанги. Ежегодно они получают примерно 180 миллионов долларов дохода.
Также боевики получают дополнительную прибыль от контрабанды высокодозированного трамадола в другие страны Африки.
Дополнительно
Трамадол - это сильнодействующий синтетический опиоидный анальгетик. Он применяется для купирования острых и хронических болевых синдромов средней и высокой интенсивности.
Также трамадол называют "кокаином для бедных", ведь в больших дозах он действует как сильный стимулятор. Как отмечает The Wall Street Journal, трамадол употребляют шахтеры на золотых приисках, а также боевики с целью подавлять страх, усталость и повышать свою выносливость.
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