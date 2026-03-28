Африканские страны в очередной раз обвиняют РФ в вербовке на войну - ЦПД
Киев • УНН
РФ обещает африканцам работу, но отбирает документы и отправляет на фронт. Вербовка через игры и мошенничество зафиксирована в Зимбабве, Кении и ЮАР.
россия системно вербует граждан стран Африки для участия в войне против Украины, используя их как "пушечное мясо". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
Отмечается, что министр информации Зимбабве Жему Сода заявил, что граждан страны втянули в боевые действия через мошеннические вербовочные схемы. Людям обещали высокооплачиваемую работу, однако после прибытия в РФ у них отбирали документы и принудительно отправляли на передовую без надлежащей подготовки. Известно как минимум о 66 зимбабвийцах, которых пытаются вернуть.
Аналогичные случаи фиксировались на всем Африканском континенте. По данным Национальной разведывательной службы Кении (NIS), российские структуры завербовали примерно 1 тыс. граждан страны. В Южно-Африканской Республике разоблачены схемы вербовки молодежи через онлайн-игры и цифровые платформы.
россия использует полукриминальные сети и манипулятивные кампании для поиска новых жертв. После попадания иностранцев на фронт вербовщики исчезают, оставляя семьи погибших без компенсаций и информации со стороны москвы
В ЦПД добавляют, что количество таких случаев растет, что свидетельствует об активизации кремля. В то же время РФ все агрессивнее использует иностранцев для компенсации собственных потерь в войне против Украины - несмотря на риторику о "общих интересах" со странами Африки.
По данным ЦПД, российские власти массово завозят мигрантов из Центральной Азии на ТОТ Украины и вербуют их в армию.
