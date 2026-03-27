рф вербует иностранцев для диверсий в Европе через лагеря "вагнера"- ЦПД
Киев • УНН
В Восточной Европе разоблачена сеть вербовки жителей для дестабилизации стран за деньги. Инструкторы "вагнера" обучают их управлять дронами и протестами.
В ряде стран Восточной Европы выявлена сеть вербовки местных жителей для диверсий и операций по дестабилизации этих стран в интересах российской федерации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.
Детали
Вербовщики предлагали гражданам Молдовы, Болгарии, Сербии и ряда других стран "легкий заработок" в виде 300-500 долларов и оплачиваемую двухнедельную поездку с активным отдыхом.
Но на самом деле эти люди попадали в тренировочные лагеря, где их обучали управлять дронами, использовать зажигательные устройства и противодействовать полиции во время протестов. Инструкторами являются люди, связанные с частной военной компанией "вагнер".
После обучения завербованные граждане отправляются в страны Европы для осуществления "гибридных атак". Как отметили в ЦПД, привлечение инструкторов из "вагнера" к подобным учениям свидетельствует о намерении россиян использовать боевой опыт наемников для экспорта насилия за границу.
Такой подход позволяет москве минимизировать риски разоблачения и расширяет возможности для проведения диверсий
Напомним
Служба внешней разведки Украины сообщила, что кремль разработал механизм принудительного привлечения иностранцев к службе в российской армии, создавая для них условия, при которых единственным выходом становится подписание контракта.