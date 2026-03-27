рф вербує іноземців для диверсій у Європі через табори "вагнера" - ЦПД
Київ • УНН
У Східній Європі викрито мережу вербування мешканців для дестабілізації країн за гроші. Інструктори "вагнера" навчають їх керувати дронами та протестам.
У низці країн Східної Європи виявлено мережу вербування місцевих мешканців для диверсій і операцій з дестабілізації цих країн в інтересах російської федерації. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО України.
Деталі
Вербувальники пропонували громадянам Молдови, Болгарії, Сербії і низки інших країн "легкий заробіток" у вигляді 300-500 доларів та оплачувану двотижневу поїздку з активним відпочинком.
Але насправді ці люди потрапляли до тренувальних таборів, де їх навчали керувати дронами, використовувати запальні пристрої і протидіяти поліції під час протестів. Інструкторами є люди, пов’язані з приватною військовою компанією "вагнер".
Після навчання завербовані громадяни вирушають у країни Європи для здійснення "гібридних атак". Як зазначили у ЦПД, залучення інструкторів з "вагнера" до подібних навчань свідчить про намір росіян використати бойовий досвід найманців для експорту насильства за кордон.
Такий підхід дозволяє москві мінімізувати ризики викриття та розширює можливості для проведення диверсій
Нагадаємо
Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що кремль розробив механізм примусового залучення іноземців до служби в російській армії, створюючи для них умови, за яких єдиним виходом стає підписання контракту.