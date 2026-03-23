росія змушує мігрантів іти на війну через тиск і загрозу депортації - СЗРУ

кремль розробив механізм примусового залучення іноземців до служби в армії, створюючи для них умови, за яких єдиним виходом стає підписання контракту. Про це пише Служба зовнішньої розвідки України, передає УНН.

Деталі

За даними розвідки, на тлі значних втрат у війні проти України москва почала активно використовувати мігрантів без громадянства рф як новий людський ресурс.

Оскільки багато країн Азії, Африки та Латинської Америки виступають проти прямого вербування своїх громадян, росія вдалася до непрямих методів – створення умов, які унеможливлюють легальне перебування без російського паспорта.

Єдиний пропонований вихід – контракт зі збройними силами росії, що автоматично відкриває шлях до громадянства - зазначають у СЗРУ.

Водночас у росії суттєво змінюють міграційну політику. За даними мвс рф, у 2024 році було примусово видворено понад 157 тисяч іноземців, що на 45% більше, ніж роком раніше. У 2025 році цей показник знизився до 72 тисяч, що, за словами міністра внутрішніх справ колокольцєва, пов’язано з нестачею фінансування.

У розвідці наголошують, що тих, кого не вислали, фактично підштовхують до альтернативи – служби в армії.

Крім того, підготовлені зміни до адміністративного законодавства суттєво розширюють підстави для тиску на іноземців. Зокрема, йдеться про покарання за так званий "екстремізм", порушення у сфері інформаційної безпеки, релігії чи навіть свободи слова.

За порушення пропонується зробити видворення основним покаранням, а штрафи значно збільшити - повідомляє розвідка.

У СЗРУ підкреслюють, що реальна мета цих заходів – не контроль міграції, а примус іноземців самостійно погоджуватися на військову службу.

Формально – жодного примусу, жодного вербування. Людина просто "обирає" громадянство через службу в армії агресора - зазначили у відомстві.

