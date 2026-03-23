россия заставляет мигрантов идти на войну через давление и угрозу депортации - СВР

кремль разработал механизм принудительного привлечения иностранцев к службе в армии, создавая для них условия, при которых единственным выходом становится подписание контракта. Об этом пишет Служба внешней разведки Украины, передает УНН.

По данным разведки, на фоне значительных потерь в войне против Украины москва начала активно использовать мигрантов без гражданства рф как новый человеческий ресурс.

Поскольку многие страны Азии, Африки и Латинской Америки выступают против прямого вербования своих граждан, россия прибегла к косвенным методам – созданию условий, которые делают невозможным легальное пребывание без российского паспорта.

Единственный предлагаемый выход – контракт с вооруженными силами россии, что автоматически открывает путь к гражданству - отмечают в СВРУ.

В то же время в россии существенно меняют миграционную политику. По данным мвд рф, в 2024 году было принудительно выдворено более 157 тысяч иностранцев, что на 45% больше, чем годом ранее. В 2025 году этот показатель снизился до 72 тысяч, что, по словам министра внутренних дел колокольцева, связано с нехваткой финансирования.

В разведке отмечают, что тех, кого не выслали, фактически подталкивают к альтернативе – службе в армии.

Кроме того, подготовленные изменения в административное законодательство существенно расширяют основания для давления на иностранцев. В частности, речь идет о наказании за так называемый "экстремизм", нарушения в сфере информационной безопасности, религии или даже свободы слова.

За нарушения предлагается сделать выдворение основным наказанием, а штрафы значительно увеличить - сообщает разведка.

В СВРУ подчеркивают, что реальная цель этих мер – не контроль миграции, а принуждение иностранцев самостоятельно соглашаться на военную службу.

Формально – никакого принуждения, никакого вербования. Человек просто "выбирает" гражданство через службу в армии агрессора - отметили в ведомстве.

