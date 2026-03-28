Африканські країни вкотре звинувачують рф у вербуванні на війну - ЦПД
Київ • УНН
рф обіцяє африканцям роботу, але відбирає документи та відправляє на фронт. Вербування через ігри та шахрайство зафіксовано у Зімбабве, Кенії та ПАР.
росія системно вербує громадян країн Африки для участі у війні проти України, використовуючи їх як "гарматне м’ясо". Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що міністр інформації Зімбабве Жему Сода заявив, що громадян країни втягнули у бойові дії через шахрайські вербувальні схеми. Людям обіцяли високооплачувану роботу, однак після прибуття до рф у них відбирали документи й примусово відправляли на передову без належної підготовки. Відомо щонайменше про 66 зімбабвійців, яких намагаються повернути.
Аналогічні випадки фіксували на всьому Африканському континенті. За даними Національної розвідувальної служби Кенії (NIS), російські структури завербували приблизно 1 тис. громадян країни. У Південно-Африканській Республіці викрито схеми вербування молоді через онлайн-ігри та цифрові платформи.
росія використовує напівкримінальні мережі та маніпулятивні кампанії для пошуку нових жертв. Після потрапляння іноземців на фронт вербувальники зникають, залишаючи родини загиблих без компенсацій та інформації з боку москви
У ЦПД додають, що кількість таких випадків зростає, що свідчить про активізацію кремля. Водночас рф дедалі агресивніше використовує іноземців для компенсації власних втрат у війні проти України - попри риторику про "спільні інтереси" з країнами Африки.
Нагадаємо
За даними ЦПД, російська влада масово завозить мігрантів з Центральної Азії на ТОТ України і вербує їх до армії.
