Последние исследования в США отдали Х.Клинтон 71% на победу
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Известный сайт статистических прогнозов FiveThirtyEight отдал кандидату в президенты США от Демокартичнои партии Хиллари Клинтоне 71,6% шансов на победу, передает УНН.
При этом, согласно прогнозу, республиканец Дональд Трамп 28,4% на победу.
Исследование Reuters / Ipsos отдал Х.Клинтон 90% вероятности победы.
В соответствии с прогнозом New York Times, 45,9% избирателей отдали победу Х.Клинтон, 42,8% - Д.Трамп.
Исследование ВВС прогнозирует 48% привязанности Х.Клинтон, 44,5 - Д.Трамп.