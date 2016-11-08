Останні дослідження у США віддали Х.Клінтон 71% на перемогу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Відомий сайт статистичних прогнозів FiveThirtyEight віддав кандидату у президенти США від Демокартичної партії Хілларі Клінтон 71,6% шансів на перемогу, передає УНН.
При цьому, згідно з прогнозом, республіканець Дональд Трамп має 28,4% на перемогу.
Дослідження Reuters/Ipsos віддав Х.Клінтон 90% ймовірності перемоги.
Відповідно до прогнозу New York Times, 45,9% виборців віддали перемогу Х.Клінтон, 42,8% - Д.Трампу.
Дослідження ВВС прогнозує 48% прихильності Х.Клінтон, 44% - Д.Трампу.