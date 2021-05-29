Останки 215 детей нашли на территории школы-интерната для коренных народов в Канаде

Детали

Захоронение нашли в бывшей школе недалеко от города Камлупс после того, как группа исследовала это место с помощью георадара.

"У нас была информация, которую мы должны были проверить. Насколько нам известно, эти пропавшие без вести дети являются незадокументированными смертями", - заявила руководительница Tk'emlúps te Secwépemc Розанна Казимир.

Некоторые останки принадлежат детям в возрасте трех лет, но причины и время их смерти пока не известны.

"Сейчас у нас больше вопросов, чем ответов", - сказала Казимир.

Контекст

Школа-интернат в Камлупсе была основана в 1890 году под руководством Римско-католической церкви и закрыта в 1978 году. Она была частью общеканадской сети школ-интернатов, предназначенных для ассимиляции детей из числа коренных народов путем удаления их из домов и общин и запрета им говорить на родном языке или заниматься культурными практиками. В этих учреждениях, по сообщениям, практиковали физическое, эмоциональное и сексуальное насилие, как и принудительный труд.

По меньшей мере 150 000 детей посещали такие школы в рамках того, что историческая Комиссия по установлению истины и примирению в 2015 году назвала "культурным геноцидом", направленным против коренного населения Канады. В документах, представленных в комиссию, бывшие участники Камлупс описали строгие условия школы, не получавшей от правительства достаточного финансирования для оплаты своих расходов. В тех же документах упоминается, что студенты подвергались вспышкам кори, туберкулеза, гриппа и других инфекционных заболеваний, и многие из них умерли. Насилие в отношении учеников школы-интерната Камлупс продолжалось до ее закрытия.

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Коренные народы долгое время считали, что массовые захоронения учеников школ-интернатов существуют, и доказывали, что это длилось десятилетиями.

"Это важно, потому что история секретных массовых захоронений в школах-интернатах - это городская легенда", - говорится в колонке новостного агентства Британской Колумбии TheTyee.ca.

По данным The Guardian, по меньшей мере 3201 смертельный случай зафиксирован в школах-интернатах, хотя настоящее общее количество может никогда не стать известным из-за неучтенных смертей и уничтоженных файлов.