В аеропорту США на злітно-посадковій смузі, де щодня приземляються сотні літаків, поховані дві людини

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Міжнародний аеропорт був побудований на місці колишніх сільськогосподарських угідь.

Коли під час Другої світової війни аеропорт Савани потребував розширення, на території було місце поховання, що належить родині Дотсон. За оцінками, на ньому було близько 100 могил.

Могили Річарда і Кетрін Дотсон знаходяться на краю злітно-посадкової смуги №10.

Як повідомляє газета The State в Колумбії, штат Південна Кароліна, знесення могил зустрів опір з боку нащадків родини Дотсон. Врешті всі могили, крім чотирьох, були перенесені на цвинтар Бонавентура, повідомило в 2019 році видання Wide Open Country.

Вважаючи, що їх предки не хотіли відмовлятися від землі, яку вони обробляли, сім'я Дотсон наполягала на збереженні матріарха і патріарха на їх первісному місці поховання, повідомляє The State.

Могили Річарда і Кетрін Дотсон, фермерів, які спочатку володіли цією землею і померли в 1884 і 1877 роках, розташовані по краях злітно-посадокових смуг №10 і №28. Маркер на могилі Річарда каже: "На відпочинку", а на могилі Кетрін: "Пішла додому, щоб відпочити", - повідомляє The State.

Ще дві могили родичів Дотсона - Деніела Х'юстона і Джона Дотсона - можна знайти неподалік в кущах біля найактивнішої злітно-посадкової смуги аеропорту.

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На веб-сайті аеропорту указано, що ці могили - "єдині в світі, вбудовані в активну злітно-посадкову смугу довжиною 9350 футів (2,85 км - ред.)".

"Кажуть, що якщо ви вийдете на посадку відразу після заходу сонця, дві фігури з'являться вздовж північної сторони злітно-посадкової смуги", - написала капітан регіональної авіакомпанії Ліза Руді для сайту All Things Aero, повідомляє The State.

За даними The State, членам сім'ї дозволено відвідувати їх в супроводі ескорту аеропорту, але їм не дозволяється залишати квіти. Зрештою, це діюча злітно-посадкова смуга.