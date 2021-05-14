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У Росії влаштували чемпіонат зі швидкісного копання могил

Київ • УНН

 • 30635 перегляди

КИЇВ. 14 травня. УНН. У новосибірському парку "Кам'янка" при крематорії пройшов чемпіонат з копання могил - "Могильне свавілля". Про це повідомляє УНН з посиланням на російський телеканал 360.

У Росії влаштували чемпіонат зі швидкісного копання могил

Деталі

Згідно з умовами змагань, учасникам необхідно було викопати на швидкість могилу розміром: 200 см в довжину, 80 см в ширину і 160 см в глибину. Брати участь міг будь-який діючий працівник ритуальної служби, з будь-якого регіону Росії і країн СНД у віці від 18 років.

Участь у змаганні взяли вісім команд, в кожній з яких по дві людини, з п'яти регіонів РФ.

За правилами конкурсу, переможе та команда, чия могила виявиться глибше і акуратніше.

Перевіряло роботу журі за допомогою справжньої труни.

Крім того, за перемогу у всеросійському змаганні зі швидкісного копання могил були передбачені призи: за 1-е місце - 30 тис. рублів (11 162 гривні), за 2-е - 20 тис. рублів (7 441 гривня), а за 3-е - 10 тис. рублів (3 720 гривень).

За словами організаторів заходу, "Могильне свавілля" повинно підвищити рівень виконання похоронних робіт і приверне увагу молоді до професії працівника ритуальних послуг.

Переможцями стали батько і син Вадим і Сергій Голованови з Омської області, їм дістався головний приз в 30 тисяч рублів. Могилу вони викопали за 38 хвилин і 34 секунди.

Українські Національні Новини

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