У Росії влаштували чемпіонат зі швидкісного копання могил

Деталі

Згідно з умовами змагань, учасникам необхідно було викопати на швидкість могилу розміром: 200 см в довжину, 80 см в ширину і 160 см в глибину. Брати участь міг будь-який діючий працівник ритуальної служби, з будь-якого регіону Росії і країн СНД у віці від 18 років.

Участь у змаганні взяли вісім команд, в кожній з яких по дві людини, з п'яти регіонів РФ.

За правилами конкурсу, переможе та команда, чия могила виявиться глибше і акуратніше.

Перевіряло роботу журі за допомогою справжньої труни.

Крім того, за перемогу у всеросійському змаганні зі швидкісного копання могил були передбачені призи: за 1-е місце - 30 тис. рублів (11 162 гривні), за 2-е - 20 тис. рублів (7 441 гривня), а за 3-е - 10 тис. рублів (3 720 гривень).

За словами організаторів заходу, "Могильне свавілля" повинно підвищити рівень виконання похоронних робіт і приверне увагу молоді до професії працівника ритуальних послуг.

Переможцями стали батько і син Вадим і Сергій Голованови з Омської області, їм дістався головний приз в 30 тисяч рублів. Могилу вони викопали за 38 хвилин і 34 секунди.