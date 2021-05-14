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В России устроили чемпионат по скоростному копанию могил

Киев • УНН

 • 30635 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. В новосибирском парке "Каменка" при крематории прошел чемпионат по рытью могил - "Могильный произвол". Об этом сообщает УНН со ссылкой на российский телеканал 360.

В России устроили чемпионат по скоростному копанию могил

Детали

По условиям соревнований, участникам необходимо было выкопать на скорость могилу размером 200 см в длину, 80 см в ширину и 160 см в глубину. Участвовать мог любой действующий работник ритуальной службы, с любого региона России и стран СНГ в возрасте от 18 лет.

Участие в соревновании приняли восемь команд, в каждой из которых по два человека, из пяти регионов РФ.

По правилам конкурса, победит та команда, чья могила окажется глубже и аккуратнее.

Проверяло работу жюри с помощью настоящего гроба.

Кроме того, за победу во всероссийском соревновании по скоростному копания могил были предусмотрены призы: за первое место - 30 тыс. рудлей (11 162 гривны), за второе - 20 тыс. рублей (7 441 гривна), а за 3 е - 10 тыс. рублей (3 720 гривен).

По словам организаторов мероприятия, "Могильный беспредел" должен повысить уровень выполнения погребальных работ и привлечет внимание молодежи к профессии работника ритуальных услуг.

Победителями стали отец и сын Вадим и Сергей Головановы из Омской области, им достался главный приз в 30 тысяч рублей. Могилу они выкопали за 38 минут и 34 секунды.

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