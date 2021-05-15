В аэропорту США на взлетно-посадочной полосе, где ежедневно приземляются сотни самолетов, похоронены два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Взлетно-посадочная полоса в международном аэропорту Саванна/Хилтон Хед в штате Джорджия (США) имеет вид, как и тысячи других полос, но есть один нюанс, приземление происходит у пары могил неподалеку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Insider.
Детали
Международный аэропорт был построен на месте бывших сельскохозяйственных угодий.
Когда во время Второй мировой войны аэропорт Саванны нуждался в расширении, на территории было место захоронения, которое принадлежит семье Дотсон. По оценкам, в нем было около 100 могил.
Могилы Ричарда и Кэтрин Дотсон находятся на краю взлетно-посадочной полосы №10.
Как сообщает газета The State в Колумбии, штат Южная Каролина, снос могил встретил сопротивление со стороны потомков семьи Дотсон. В конечном итоге все могилы, кроме четырех, были перенесены на кладбище Бонавентура, сообщило в 2019 году издание Wide Open Country.
Считая, что их предки не хотели отказываться от земли, которую они обрабатывали, семья Дотсон настаивала на сохранении матриарха и патриарха на их первоначальном месте захоронения, сообщает The State.
Могилы Ричарда и Кэтрин Дотсон, фермеров, которые сначала владели этой землей и умерли в 1884 и 1877 годах, расположены по краям взлетно-посадочных полос №10 и №28. Маркер на могиле Ричарда говорит: "На отдыхе", а на могиле Кэтрин: "Пошла домой, чтобы отдохнуть", - сообщает The State.
Еще две могилы родственников Дотсона - Дэниэла Хьюстона и Джона Дотсона - можно найти неподалеку в кустах у самой активной взлетно-посадочной полосы аэропорта.
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На сайте аэропорта указано, что эти могилы - "единственные в мире, встроенные в активную взлетно-посадочную полосу длиной 9350 футов (2,85 км - ред.)".
"Говорят, что если вы выйдете на посадку сразу после захода солнца, две фигуры появятся вдоль северной стороны взлетно-посадочной полосы", - написала капитан региональной авиакомпании Лиза Руди для сайта All Things Aero, сообщает The State.
По данным The State, членам семьи разрешено посещать их в сопровождении эскорта аэропорта, но им не разрешается оставлять цветы. В конце концов, это действующая взлетно-посадочная полоса.