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В аэропорту США на взлетно-посадочной полосе, где ежедневно приземляются сотни самолетов, похоронены два человека

Киев • УНН

 • 23576 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Взлетно-посадочная полоса в международном аэропорту Саванна/Хилтон Хед в штате Джорджия (США) имеет вид, как и тысячи других полос, но есть один нюанс, приземление происходит у пары могил неподалеку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Insider.

В аэропорту США на взлетно-посадочной полосе, где ежедневно приземляются сотни самолетов, похоронены два человека

Детали

Международный аэропорт был построен на месте бывших сельскохозяйственных угодий.

Когда во время Второй мировой войны аэропорт Саванны нуждался в расширении, на территории было место захоронения, которое принадлежит семье Дотсон. По оценкам, в нем было около 100 могил.

Могилы Ричарда и Кэтрин Дотсон находятся на краю взлетно-посадочной полосы №10.

Как сообщает газета The State в Колумбии, штат Южная Каролина, снос могил встретил сопротивление со стороны потомков семьи Дотсон. В конечном итоге все могилы, кроме четырех, были перенесены на кладбище Бонавентура, сообщило в 2019 году издание Wide Open Country.

Считая, что их предки не хотели отказываться от земли, которую они обрабатывали, семья Дотсон настаивала на сохранении матриарха и патриарха на их первоначальном месте захоронения, сообщает The State.

Могилы Ричарда и Кэтрин Дотсон, фермеров, которые сначала владели этой землей и умерли в 1884 и 1877 годах, расположены по краям взлетно-посадочных полос №10 и №28. Маркер на могиле Ричарда говорит: "На отдыхе", а на могиле Кэтрин: "Пошла домой, чтобы отдохнуть", - сообщает The State.

Еще две могилы родственников Дотсона - Дэниэла Хьюстона и Джона Дотсона - можно найти неподалеку в кустах у самой активной взлетно-посадочной полосы аэропорта.

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На сайте аэропорта указано, что эти могилы - "единственные в мире, встроенные в активную взлетно-посадочную полосу длиной 9350 футов (2,85 км - ред.)".

"Говорят, что если вы выйдете на посадку сразу после захода солнца, две фигуры появятся вдоль северной стороны взлетно-посадочной полосы", - написала капитан региональной авиакомпании Лиза Руди для сайта All Things Aero, сообщает The State.

По данным The State, членам семьи разрешено посещать их в сопровождении эскорта аэропорта, но им не разрешается оставлять цветы. В конце концов, это действующая взлетно-посадочная полоса.

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