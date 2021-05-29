Останки 215 дітей знайшли на території школи-інтернату для корінних народів у Канаді

Деталі

Поховання знайшли в колишній школі недалеко від міста Камлупс після того, як група досліджувала це місце за допомогою георадара.

"У нас була інформація, яку ми мали перевірити. Наскільки нам відомо, ці зниклі безвісти діти є незадокументованими смертями", - заявила очільниця Tk'emlúps te Secwépemc Розанна Казимир.

Деякі останки належать дітям у віці трьох років, але причини і час їх смерті поки не відомі.

"Наразі у нас більше питань, ніж відповідей", - сказала Казимир.

Контекст

Школа-інтернат в Камлупсі була заснована в 1890 році під керівництвом Римсько-католицької церкви і закрита в 1978 році. Вона була частиною загальканадської мережі шкіл-інтернатів, створених для асиміляції дітей з числа корінних народів шляхом видалення їх з будинків і громад і заборони їм говорити рідною мовою або займатися культурними практиками. У цих установах, за повідомленнями, практикували фізичне, емоційне і сексуальне насильство, як і примусову працю.

Щонайменше 150 000 дітей відвідували такі школи в межах того, що історична Комісія з встановлення істини і примирення 2015 року назвала "культурним геноцидом", спрямованим проти корінного населення Канади. У документах, представлених в комісію, колишні учасники Камлупс описали суворі умови школи, яка не отримувала від уряду достатнього фінансування для оплати своїх витрат. У тих же документах згадується, що студенти зазнали спалахів кору, туберкульозу, грипу та інших інфекційних захворювань, і багато хто з них померли. Насильство щодо учнів школи-інтернату Камлупс тривало до її закриття.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В аеропорту США на злітно-посадковій смузі, де щодня приземляються сотні літаків, поховані дві людини

Корінні народи довгий час вважали, що масові поховання учнів шкіл-інтернатів існують, і доводили, що це тривало десятиліттями.

"Це важливо, тому що історія секретних масових поховань в школах-інтернатах - це міська легенда", - йдеться в колонці новинного агентства Британської Колумбії TheTyee.ca.

За даними The Guardian, щонайменше 3 201 смертельний випадок зафіксовано в школах-інтернатах, хоча справжня загальна кількість може ніколи не бути відомою через невраховані смерті і знищені файли.