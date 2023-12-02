Особенно в эти дни: Зеленский призвал украинцев обращать внимание на сигналы воздушной тревоги
Киев • УНН
Президент Зеленский призвал украинцев прислушиваться к предупреждениям о воздушных налетах и поблагодарил всех, кто помогает обороне страны и ее устойчивости в условиях российской агрессии.
Президент Владимир Зеленский призвал украинцев учитывать сигналы воздушной тревоги особенно в эти дни, передает УНН.
... пожалуйста, не забывайте учитывать сигналы воздушной тревоги, особенно в эти дни. Не стоит пренебрегать
Детали
Президент также поблагодарил за эту неделю каждого и каждую из наших воинов, всех, кто в бою, кто на боевых постах, кто выполняет боевые задачи.
"Всем, кто помогает, кто тренирует и лечит, кто обеспечивает украинскую силу всем необходимым. А также, конечно, нашим спасателям - всему коллективу ГСЧС Украины. Работникам Национальной полиции, Национальной гвардии, которые помогали и помогают неизменно нашим людям после российских обстрелов и после ударов непогоды. Все, кто работает на наших, украинских оборонных производствах. Все, чья работа - помогать Украине, заботиться об интересах нашего государства.
Все, кто защищает Украину на международной арене. Всем я благодарю за то, что эта неделя тоже стала результативной для нашего государства, для достижения наших целей. Все, кто дает Украине результат, все, кто нашел свое место в общегосударственном деле, все, кто помогает и заботится об Украине, - всем слава! Всем благодарность. Всем почет. Вместе все преодолеем", - резюмировал Зеленский.
Особенно в эти дни: Зеленский призвал украинцев обращать внимание на сигналы воздушной тревоги
Президент Зеленский призвал украинцев прислушиваться к предупреждениям о воздушных налетах и поблагодарил всех, кто помогает обороне страны и ее устойчивости в условиях российской агрессии.
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