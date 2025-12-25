$42.150.05
Эксклюзив
10:58 • 7660 просмотра
09:37 • 13644 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбурге
Эксклюзив
09:42 • 10818 просмотра
07:30 • 11381 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
09:37 • 13644 просмотра
24 декабря, 14:30 • 61480 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
Эксклюзив
09:14 • 11734 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
08:33 • 11639 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
07:30 • 11381 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 43268 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 61480 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 31562 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 49726 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Особенно молимся за страдающий украинский народ": Папа Лев упомянул Украину в рождественском послании

Киев • УНН

 • 710 просмотра

Папа Лев XIV произнес Рождественское послание с центральной лоджии базилики Святого Петра. В своем обращении он упомянул Украину.

"Особенно молимся за страдающий украинский народ": Папа Лев упомянул Украину в рождественском послании

Папа Лев XIV произнес Рождественское послание с центральной лоджии базилики Святого Петра, в котором упомянул об Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Vatican News.

Детали

В своем послании Лев XIV заявил, что Римско-католическая церковь молится за Украину и украинцев.

Особенно молимся за страдающий украинский народ: пусть же утихнет грохот оружия, а вовлеченные стороны, поддержанные усилиями международного сообщества, найдут отвагу вести искренний, прямой и уважительный диалог - говорится в тексте послания.

Также Папа Лев XIV помолился за мир "для тех, кто страдает от несправедливости, политической нестабильности, религиозных преследований и терроризма".

Особенно имею в виду братьев и сестер в Судане, Южном Судане, Мали, Буркина-Фасо и Демократической Республике Конго

- говорится в послании.

Напомним

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен упомянула об Украине в поздравлении на Рождество 25 декабря.

Также об Украине во время рождественского мероприятия с детьми упомянул президент США Дональд Трамп.

Евгений Устименко

