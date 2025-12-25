"Особенно молимся за страдающий украинский народ": Папа Лев упомянул Украину в рождественском послании
Киев • УНН
Папа Лев XIV произнес Рождественское послание с центральной лоджии базилики Святого Петра. В своем обращении он упомянул Украину.
Папа Лев XIV произнес Рождественское послание с центральной лоджии базилики Святого Петра, в котором упомянул об Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Vatican News.
Детали
В своем послании Лев XIV заявил, что Римско-католическая церковь молится за Украину и украинцев.
Особенно молимся за страдающий украинский народ: пусть же утихнет грохот оружия, а вовлеченные стороны, поддержанные усилиями международного сообщества, найдут отвагу вести искренний, прямой и уважительный диалог - говорится в тексте послания.
Также Папа Лев XIV помолился за мир "для тех, кто страдает от несправедливости, политической нестабильности, религиозных преследований и терроризма".
Особенно имею в виду братьев и сестер в Судане, Южном Судане, Мали, Буркина-Фасо и Демократической Республике Конго
Напомним
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен упомянула об Украине в поздравлении на Рождество 25 декабря.
Также об Украине во время рождественского мероприятия с детьми упомянул президент США Дональд Трамп.