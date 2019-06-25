Основной кандидат в премьер-министры Великобритании призвал готовиться к Brexit без соглашения

Джонсон призвал подготовиться к тому, что, покинув ЕС, Великобритания будет торговать с ним по правилам Всемирной торговой организации (ВТО).

"Я обещаю, что мы выйдем из Евросоюза на Хэллоуин 31 октября ... я боюсь, что нам придется наконец отбросить пораженческие настроения и страхи, которые так долго нависали над нами густым облаком, после чего уверенно и решительно начать готовиться к варианту отсутствия соглашения и возвращение к нормам ВТО", - сказал Джонсон.

Напомним, Бывший глава МИД Соединенного Королевства, экс-мэр Лондона и главный кандидат на пост премьер-министра страны Борис Джонсон пообещал не выплачивать Брюсселю отступные в размере 39 млрд фунтов стерлингов (примерно 50 млрд долларов) за выход страны из Евросоюза, пока Лондон не согласует новое соглашение об условиях Brexit, которая будет удовлетворять Великобританию.