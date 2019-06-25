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Основний кандидат у прем'єр-міністри Британії закликав готуватися до Brexit без угоди

Київ • УНН

 • 7524 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. Екс-глава Міністерства закордонних справ Великобританії Борис Джонсон вважає, що країна повинна перестати боятися Brexit без угоди. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Основний кандидат у прем'єр-міністри Британії закликав готуватися до Brexit без угоди

Джонсон закликав підготуватися до того, що, покинувши ЄС, Британія буде торгувати з ним за правилами Всесвітньої торгової організації (СОТ).

"Я обіцяю, що ми вийдемо з Євросоюзу на Хеллоуїн 31 жовтня... я боюся, що нам доведеться нарешті відкинути пораженські настрої і страхи, які так довго нависали над нами густою хмарою, після чого впевнено і рішуче почати готуватися до варіанту відсутності угоди і повернення до норм СОТ", - сказав Джонсон.

Нагадаємо, колишній глава МЗС Сполученого Королівства, екс-мер Лондона та головний кандидат на пост прем'єр-міністра країни Борис Джонсон пообіцяв не виплачувати Брюсселю відступні в розмірі 39 млрд фунтів стерлінгів (приблизно 50 млрд доларів) за вихід країни з Євросоюзу, поки Лондон не погодить нову угоду про умови Brexit, яка буде задовільняти Велику Британію.

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