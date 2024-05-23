Осколок российской ракеты попал в сердце: в Одессе умер 4-летний ребенок, пострадавший во время обстрела 29 апреля

Запустил фейерверк во время комендантского часа: в Киеве мужчине сообщили о подозрении

В Дарницком районе Киева 25-летнего мужчину обвинили в нарушении общественного порядка за то, что он запустил фейерверк во время комендантского часа и отключения электроэнергии, напугав жителей.