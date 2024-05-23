Осколок російської ракети влучив у серце: в Одесі померла 4-річна дитина, яка постраждала під час обстрілу 29 квітня
Київ • УНН
Кількість жертв російського обстрілу 29 квітня збільшилася до 8 людей. Сьогодні у лікарні Одеси померла 4-річна Злата, осколок російської ракети влучив у серце дитини.
Кількість жертв російського обстрілу 29 квітня збільшилася до 8 людей. Про це повідомив очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.
Сьогодні у лікарні померла 4-річна Злата, осколок російської ракети влучив у серце дитини. Наші медики боролися до останнього… Висловлюю щирі співчуття родині. Немає нічого страшнішого за смерть дитини
Кіпер розповів про особисту трагедію за час роботи в Одеській ОВА20.05.24, 21:00 • 58011 переглядiв