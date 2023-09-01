Осень должна быть плодотворной: Зеленский заявил, что правоохранители продолжают очищать Украину

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“…было также совещание с правоохранителями. Они продолжают очищать государство от тех, кто до сих пор пытается ослаблять Украину изнутри. Зеленский отметил, что: "Осень должна быть плодотворной в этом вопросе - именно для Украины", - сообщил Зеленский.

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Президент провел заседание Ставки. Фактически вся Ставка – о ситуации на фронте сейчас.

"Главком, командующие. Отдельный закрытый доклад руководителя ГУР Буданова. Ситуация на Востоке, на Юге, на левом берегу Херсонщины. Поставка боеприпасов. Ракеты для нашей ПВО. Техника. Украинское производство оружия. Много разных нюансов, много разных деталей. Ключевое - дать нашим воинам еще больше необходимого для наступательных операций, для разминирования, для эвакуации раненых бойцов. Каждый из участников Ставки четко понимает, что должен делать", - отметил Зеленский.