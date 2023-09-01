Говорили только о фронте: Зеленский провел заседание Ставки
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. По его словам, обсуждались только текущие события на фронте, информирует УНН со ссылкой на сообщение президента.
Цитата
“Сегодняшняя Ставка только о фронте. Подробно – Харьковщина, Донбасс. Подробно – юг: Запорожье, левый берег Херсонщины. Подробно – эвакуация раненых. Подробно – планы врага.
Делаем все, чтобы дать больше силы нашим воинам”, - сообщил президент.
Напомним
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении анонсировал новые заседания Ставки. Повестка дня определена, в частности будут приняты решения для усиления украинских военных.