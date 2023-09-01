Говорили только о фронте: Зеленский провел заседание Ставки

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“Сегодняшняя Ставка только о фронте. Подробно – Харьковщина, Донбасс. Подробно – юг: Запорожье, левый берег Херсонщины. Подробно – эвакуация раненых. Подробно – планы врага.

Делаем все, чтобы дать больше силы нашим воинам”, - сообщил президент.

Напомним

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении анонсировал новые заседания Ставки. Повестка дня определена, в частности будут приняты решения для усиления украинских военных.