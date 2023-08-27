Зеленський анонсував нові засідання ставки: Будуть рішення, які дозволяють нам ще посилити наших воїнів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні анонсував нові засідання Ставки, які відбудуться вже наступного тижня. Порядок денний визначено, зокрема будуть ухвалені рішення для посилення українських військових, пише УНН.
Цитата
“На тижні, як і завжди, будуть засідання Ставки. Порядок денний уже визначено.
Зокрема, будуть рішення, які дозволяють нам ще посилити наших воїнів. Військовому командуванню – активніше готувати інфраструктуру для нових українських літаків. Дипломатам – активніше просувати в комунікації з партнерами все те, що потрібно саме нашим воїнам”, - зазначив глава держави.
Зеленський додав, що у кожному із підрозділів запити дуже чіткі.
“Саме такими мають бути й результати української дипломатії”, - підсумував президент.
Доповнення
Президент Володимир Зеленський переконаний, що одним із перспективних напрямів розвитку України зараз і після нашої перемоги будуть виробництва, пов’язані з безпекою та безпековими технологіями.
Президент розповів, що Київ відгукнувся на запит партнерів щодо проведення форуму в галузі military tech, який відбудеться в Україні у жовтні. Зеленський не виключив можливості підписання контрактів під час форуму.
Крім того, голова держави зазначив, що Україна вже відродила лінії оборонно-промислового комплексу та виготовляє низку устаткування зразка НАТО.