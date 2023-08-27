Зеленский анонсировал новые заседания ставки: Будут решения, которые позволяют нам еще усилить наших воинов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении анонсировал новые заседания Ставки, которые состоятся уже на следующей неделе. Повестка дня определена, в частности будут приняты решения для усиления украинских военных, пишет УНН.
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“На неделе, как и всегда, будут заседания Ставки. Повестка дня уже определена.
В частности, будут решения, которые позволяют нам еще усилить наших воинов. Военному командованию – активнее готовить инфраструктуру для новых украинских самолетов. Дипломатам – активнее продвигать в коммуникации с партнерами все то, что нужно именно нашим воинам”, - отметил глава государства.
Зеленский добавил, что в каждом из подразделений запросы очень четкие.
“Именно такими должны быть и результаты украинской дипломатии”, - подытожил президент.
Дополнение
Президент Владимир Зеленский убежден, что одним из перспективных направлений развития Украины сейчас и после нашей победы будут производства, связанные с безопасностью и технологиями безопасности.
Президент рассказал, что Киев откликнулся на запрос партнеров о проведении форума в области military tech, который состоится в Украине в октябре. Зеленский не исключил возможности подписания контрактов во время форума.
Кроме того, глава государства отметил, что Украина уже возродила линии оборонно-промышленного комплекса и производит ряд оборудования образца НАТО.