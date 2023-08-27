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Зеленский анонсировал новые заседания ставки: Будут решения, которые позволяют нам еще усилить наших воинов

Киев • УНН

 • 763789 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении анонсировал новые заседания Ставки, которые состоятся уже на следующей неделе. Повестка дня определена, в частности будут приняты решения для усиления украинских военных, пишет УНН.

Цитата 

“На неделе, как и всегда, будут заседания Ставки. Повестка дня уже определена.

В частности, будут решения, которые позволяют нам еще усилить наших воинов. Военному командованию – активнее готовить инфраструктуру для новых украинских самолетов. Дипломатам – активнее продвигать в коммуникации с партнерами все то, что нужно именно нашим воинам”, - отметил глава государства. 

Зеленский добавил, что в каждом из подразделений запросы очень четкие.

“Именно такими должны быть и результаты украинской дипломатии”, - подытожил президент.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский убежден, что одним из перспективных направлений развития Украины сейчас и после нашей победы будут производства, связанные с безопасностью и технологиями безопасности.

Президент рассказал, что Киев откликнулся на запрос партнеров о проведении форума в области military tech, который состоится в Украине в октябре. Зеленский не исключил возможности подписания контрактов во время форума.

Кроме того, глава государства отметил, что Украина уже возродила линии оборонно-промышленного комплекса и производит ряд оборудования образца НАТО.

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